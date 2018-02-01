今日天氣／強烈冷氣團來襲溫度再降陽明山可能降雪

3 特報齊發！受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局今（ 1 ）日一口氣發布低溫特報、大雨特報以及陸上強風特報。氣象局並預警，明晚起寒流南下，各地氣溫持續下降，北部陽明山不排除繼 2016 年霸王寒流後，再度降下瑞雪。

氣象局指出，今日至明日白天，強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫偏低，北部、東半部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨；明日台灣北部及東半部地區仍有短暫雨，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

今日清晨，台南以北及東北部地區低溫約 10 到 12 度，高屏、花東約 15 到 17 度，最低溫為新竹的 9.3 度，氣象局已發布低溫特報，提醒大家注意保暖，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害；白天北台灣因為雲量多，回溫有限，高溫只有 12 到 14 度，算是整天陰冷，中部及花蓮高溫 16 至 18 度，南部及台東 19 至 22 度，相對較為舒適。



▲根據最新氣溫預測圖，中部以北低溫均在 10 度以下，氣象局發布低溫特報。（圖／取自中央氣象局網站）

天氣方面，迎風面的北部及東半部地區易有短暫雨，中南部山區也會有些降雨，中南部平地水氣稍減，雲縫間可見陽光，但偶爾仍可能飄些毛毛雨，建議大家出門記得攜帶雨具；另 3000 公尺以上高山若氣溫與水氣搭配得宜，均有降雪可能性。氣象局並預測，寒流影響期間，降雪海拔可能下移至 2000 公尺左右，北部、東北部 1000 公尺以上高山也有機會，北台灣不排除在 2016 年元月霸王寒流後，再度出現雪景。



此外，受強烈東北風影響，台南以北、東半部地區、各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有 8 至 10 級強陣風，並有較大風浪，海上作業或海邊活動應特別注意安全。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』