楊金龍掌央行 吳中書：期待提高風控能力

央行下屆新總裁，由楊金龍接任，中經院院長吳中書說，楊金龍是總裁的好人選。吳中書並且表示，現在很多金融商品及活動都是前所未見，希望央行在維持資本市場、貨幣市場、金融情勢的穩健發展之外，也能提升相關的風險控管能力。（記者陳儷方報導）

行政院宣布中央銀行新任總裁人選為現任副總裁楊金龍，成為首位內升的央行總裁，14A 總裁彭淮南將於 2 月 25 日退休，楊金龍從彭淮南的副手，變成接班人。

中經院院長吳中書評價楊金龍是很好的人選。「我印象中，楊總裁是非常穩健，做事非常認真負責，我覺得他是非常好的人選。」

對於下屆總裁的期許，吳中書表示，現在國際資本市場很熱絡，很多金融業務是前所未有，雖然樂見金融業的發展，但也希望央行對於金融市場的風險控管，也能同步提升。「畢竟目前國際資本市場非常熱絡，因為金融商品及活動，很多業務是過去所沒有看到的，雖然說金融業的發展我們樂觀其成，能夠穩健蓬勃發展，但它可能產生的風險也是應該加以注意，期待新的央行總裁，除了讓資本市場、貨幣市場、金融情勢更加穩健發展外，也希望在風險控管能力上也同步提升。」

楊金龍是老央行，民國 78 年就進央行工作，先後待過經研處、外匯局，以及業務局，並在民國 97 年開始擔任央行副總裁至今，歷經 10 年後，成為央行第一位由內部升遷的總裁。

中廣記者陳儷方台北報導。