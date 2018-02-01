新北土城醫院BOT案 目標108年底營運

新北市長朱立倫今天 (1 號) 上午視察「土城醫院 BOT 案」的興建進度。採 BOT 方式、由長庚集團興建並提供醫療服務的土城醫院，規劃為地下 3 層、地上 15 層，總床數約 1,058 床的綜合區域教學醫院，目前興建進度約 24%，比預定進度超前，目標希望可以提前在 108 年 12 月底營運。(林麗玉報導)

新北市立土城醫院位於土城金城路二段，基地面積 9,250 坪，總樓地板面積約 41,996 坪，採黃金級綠建築標準設計建造，所有醫療與服務系統都採與林口長庚相同標準建置，採 BOT 合作，期限為 50 年。新北市長朱立倫視察土城醫院的興建進度，目前興建進度已達 24%，比預定超前，正在進行地上結構體作業。

朱立倫視察時指示，土城醫院希望在今年 11 月底，完成主體結構，108 年 7 月底前，取得使用執照，希望可以提前到 108 年 12 月底營運（合約日期為 109 年 7 月 24 日營運），正式服務鄰近土城、樹林、三峽、鶯歌及車程 30 分鐘內地區約 120 餘萬新北市民，落實在地醫療重大政策。土城醫院也是國內，繼衛福部雙和醫院及台南市立安南醫院之後，第 3 家、也是投資金額最大的 BOT 醫院。

(照片引用自新北市政府官網)