港股高開後升幅擴大 內銀股造好

港股今早隨美股市造好而高開63點，其後升幅擴大，恆生指數最新報33004點，升117點；國企指數最新報13697點，升136點。

內險股今早表現，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報92.4元，跌0.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.55元，升0.4%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.9元，升0.5%，人保集團(01339-HK)最新報4.49元，升0.4%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報9.18元，升1.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.77元，升1.3%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H受最新報4.87元，升1.5%，徽商銀行(03698-HK)最新報4.33元，升0.2%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報464.2元，升0.1%，易鑫集團(02858-HK)最新報8.79元，升1.1%，IGG(00799-HK)最新報元，%，閱文集團(00772-HK)最新報80.65元，跌0.5%。

汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報25元，跌0.2%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.51元，跌0.4%，東風集團(00489-HK)最新報10.28元，升0.6%。

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