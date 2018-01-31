川普國情咨文：籲重建現代化核武震懾他國 阻止外力入侵美國

美國總統川普 (Donald Trump) 在台灣時間 31 日上午 10:00 於國會發表上任後首次的國情咨文，時間超過 1 小時。他強調美國團結，希望讓國家從巨大的分裂中恢復；但呼籲重建現代化核武，震懾他國，阻止外力侵犯。

川普說：「這是美國的重要時刻，沒有比現在更適合開始實現美國夢。我希望看到我們國家團結，希望讓國家從過去 1 年巨大的分裂中恢復」

川普說，美國海外面臨恐怖威脅，還有來自中國、俄羅斯的對特，美軍以無可比敵的力量維護世界安全，呼籲國會支持，以絕對武力對抗敵國，並要求重建現代化核武。

川普強調，作為國防計畫，我們必須現代化力並重建我們的核武軍力，希望永遠用不到，但能藉此阻止任何侵犯美國行動。

川普說，希望有一天，所有國家都能一起消滅核武，但不幸的是，那一天還沒來臨。

針對北韓問題，川普表示，北韓魯莽發展核彈的行動，很快就會威脅美國本土安全。我們正盡可能採取最高施壓，避免此事發生。我們只需認清北韓政權的墮落，就能理解其對美國和我國盟友所造成的核武威脅。

川普說：「我不會重蹈過往政府所犯的錯誤，我們要讓北韓了解，對美國和盟友威脅發動核武的後果。」

談及「伊斯蘭國」(ISIS)，川普強調將徹底殲滅如 ISIS 等恐怖組織，並宣布重新開啟關塔那摩灣監獄。

至於去年承認耶路撒冷是以色列的首都，許多人對此反對，川普則呼籲國會通過法律確保美國盟友的利益，而非敵國。

針對移民議題，川普提出 4 大支柱，包括：1. 提供夢想生公民資格。2. 南方邊境墻。3. 結束綠卡抽籤制 (不隨機發放綠卡給沒技術、優點或引發危險者)。4. 結束「鏈式移民」。