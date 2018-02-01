郁亮不再兼任萬科(02202-HK)總裁 祝九勝接任

萬科(02202-HK)發佈公告，董事會主席郁亮不再兼任總裁、首席執行官，萬科董事會聘任祝九勝為公司總裁、首席執行官。



此舉是萬科董事會主席郁亮與公司薪酬與提名委員會，通過半年多的醞釀和商議，經過綜合評估、充分考察、審慎判斷後，公司薪酬與提名委員會向董事會提議祝九勝作為總裁候選人，獲董事會全票通過。



萬科董事會主席郁亮在談到不再兼任總裁的原因時表示：「去年6月30日，萬科董事會換屆，由於時間緊迫，董事會決定由我先兼任集團總裁、首席執行官。這半年多以來，我一直在考慮不再兼任一事。目前，萬科城市配套服務商業務骨架已經拉開，在物業服務、商業開發與經營、租賃住宅、物流倉儲、冰雪度假等領域均已進入行業第一陣營，在教育、養老、裝修等領域也進行了卓有成效的探索。作為董事會主席，我需要在公司發展方向、城市配套服務商戰略佈局、事業合夥人機制建設等方面投入更多精力。由專人擔任公司總裁，不僅有利於集團發展戰略執行和日常經營管理細化，長期來說對於完善公司治理也有好處。」

對於董事會為何選擇祝九勝出任總裁，郁亮表示：「九勝自加入萬科以來，表現出精湛的業務技能和卓越的管理才能。他在管理上很接地氣，善於激發新老團隊的積極性和創造力，他帶的團隊，歷年來都被評為總部最佳團隊。他善於學習和思考，大局觀和宏觀把握能力都很好，對商業原理有深刻理解，加上強烈的奮鬥精神和直言不諱的犀利風格，在萬科團隊尤其年輕人當中，贏得了普遍欽佩、廣泛認同。他熟悉萬科的各類業務，不僅是傳統業務，也包括新業務，對我們所處的時代、對環境變化非常敏感，對處於轉型期的萬科來說，這都是寶貴的資質。我相信由他接任總裁，是非常理想的人選。」



郁亮曾在2018年初的萬科目標與行動大會上表示，面向未來，萬科要堅持以人民的美好生活為中心，在城市配套服務商戰略下做美好生活場景師、實體經濟生力軍、和諧生態建設者和創新探索試驗田，為包括投資者在內的利益相關方和社會創造更多更長遠的真實價值。也要順應時代變化，探索與時俱進的好制度，實現公司健康和可持續發展，做無愧於新時代的好企業。

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