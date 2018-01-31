臉書關一扇門但Line另開一扇窗 提供加密貨幣交易發展區塊鏈

在臉書宣布封殺 ICO 與加密貨幣的廣告後，LINE 宣布成立金融服務公司 LINE Financial Corporation，將提供虛擬貨幣的交易，以及貸款及保險等業務，同時，公司將致力於研究發展如區塊鏈的新科技，提供用戶更安全的交易環境。

資訊服務公司 LINE，旗下最知名的服務為聊天軟體，再來為 LINE Pay，據公司統計，每個月使用此功能的用戶超過 4000 萬人，成交金額達 4500 億日元 (約 40 億美元)。

透過 LINE Financial 的服務，LINE 期望能拉近人們之間的距離，也讓金融交易變得更便利，目前公司正在招募有金融科技方面的專家，在全球漸漸走向「無現金時代」時，希望公司能成為金融科技領域的佼佼者。

Line 股價日線走勢圖

Line 表示，公司已向日本金融廳提出虛擬貨幣交易許可申請，目前正在進行審查過程。公司的官方聲明指出，將在聊天應用程式中開設一個市集 (marketplace)，用戶可在此交易虛擬貨幣和申請貸款等。

Line 目球全球約有 2 億活躍用戶，而其中約 1.68 億用戶集中在日本、泰國、台灣與印尼，Line 必須提供新的服務，與 Facebook(FB-US) 旗下的 WhatsApp 與 Messenger 競爭。Line 希望新的服務，可以讓他們的事業在主要市場進一步茁壯，而在其他國家，能夠吸引新的使用者。