索尼與騰訊合組全新電音廠牌Liquid State 推動東西方電音交流

香港 - Media OutReach - 2018 年 1 月 31 日 -- 索尼音樂娛樂與騰訊音樂娛樂集團今天在香港宣布合組全新電音廠牌 Liquid State。

Liquid State 是亞洲以至國際電音藝人的新基地。該全新廠牌將致力發掘、展示並培育目前陣容強大的本地藝人,推動他們創作原創內容。與此同時,亦全力支持有意開拓並擴展亞洲市場的國際藝人。

Liquid State 將成為亞洲各地在舞蹈、電子社群及生活品味上的首要品牌,並將結合巡迴演出、club 活動及獨家專享體驗。

Liquid State 將令電音在亞洲區的飛躍增長進一步加強。事實於近年,在亞洲區內舉行的電子音樂節數目節節上升,屢創新紀錄,而本地 club 音樂亦不斷蓬勃發展、變革創新。

Liquid State 將借助索尼音樂作為全球領先唱片公司的專業知識,以及騰訊音樂娛樂強大的行銷和數碼服務,例如 QQ 音樂、酷狗音樂及酷我音樂,推出原創內容。騰訊旗下的媒體渠道如微信、QQ、騰訊視頻及 QQ 空間亦將為 Liquid State 及其藝人提供支援。

國際巨星及獲多白金唱片銷量的索尼音樂旗下藝人 Alan Walker 將是 Liquid State 的重要一員。年僅 20 歲的 Walker 是挪威人士,才情橫溢,將於 2018 年與 Liquid State 獨家合作發行多張新作。Walker 於 2017 年高踞 QQ 音樂排行榜榜首,音樂串流次數達到破紀錄的 60 億次,並在國際知名電音及 DJ 月刊《DJ Mag》的世界 100 大 DJ 排行榜上攀升最快。他於 2015 年 12 月推出電音單曲《Faded》後一炮而紅,全球銷量至今已超過 940 萬,而在全球數碼平台的播放次數更突破了 16 億次。他是首位支持並參與 Liquid State 的國際 DJ 及合作者。

此外,亞洲區其中三位最受歡迎巨星亦已簽約出任 Liquid State 在區內的音樂大使。華語流行音樂天后李宇春為中國內地的音樂大使,而國際知名歌手及演員謝霆鋒則為港台地區的音樂大使,至於韓國的音樂大使,就由多才多藝的韓國人氣男團 BIGBANG 成員勝利出任。騰訊音樂娛樂與三位大使均有長期合作關係,而且成績斐然。李宇春的數碼專輯流行》及謝霆鋒的數碼單曲《異想天開》亦是經由騰訊音樂娛樂的音樂平台發行,而兩人均已加入騰訊音樂娛樂的「Music+」計劃。透過 Liquid State,三位大使將參與電音領域內令人期待的合作項目。

Alan Walker 說道:「在我心目中,亞洲向來是一個非常特別的地方,我很高興今日能夠身處亞洲,協助索尼音樂及騰訊推出 Liquid State。迄今為止,這兩間公司在我的事業發展上擔當著極其重要的角色。現在強強聯手,我有信心 Liquid State 將會不斷擴張發展,扮演舉足輕重的角色,令亞洲新晉藝人得以在國際舞台上發光發亮,而國際藝人亦可開拓亞洲市場的龐大發展潛力。」

除了 Walker,Liquid State 初期的合作藝人還包括在電音領域才華出眾的傑出人物,計有獲提名美國格林美音樂獎的 ZHU 及獲獎無數的杜拜二人組合 Hollaphonic,兩者同樣會於未來數月內經該新廠牌發行音樂作品。除此之外,中國內地知名女 DJ Lizzy 荔枝及韓國二人組合 Junkilla 亦是亞洲區內首批簽約 Liquid State 的藝人。

索尼音樂娛樂澳洲及新西蘭主席兼首席執行官及亞洲區總裁 Denis Handlin Ao 指出:「我很高興宣布與騰訊音樂娛樂集團合組 Liquid State。對於音樂產業來說,這是令人非常興奮的時刻。創立 Liquid State 的目的是支持並加強發掘和培育亞洲各地的電音人才。雙方通力合作,將令 Liquid State 成為本土及國際上眾多新晉和知名藝人的首選廠牌。我亦要感謝騰訊懷著與索尼一樣的熱誠和抱負,透過 Liquid State 為中國以至世界各地的樂迷,帶來令人興奮期待的新音樂、獨一無二的體驗,以及出類拔萃的表演藝人。」

騰訊音樂娛樂集團首席執行官彭迦信表示:「藉著成立 Liquid State,我們的目標是借助電音的強大力量,開創史無前例的東西方文化交流。電音這個音樂流派與眾不同,加上與索尼音樂娛樂攜手合作,我們旨在為所有合作夥伴創造雙贏,並深信此合作項目將於未來的日子裡,在音樂及文化領域締造真正難忘的時刻。」

關於騰訊音樂娛樂集團

騰訊音樂娛樂集團是中國音樂娛樂服務領航者,,旗下擁有 QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂三大音樂服務供應商,主要業務包括數碼音樂播放器、移動在線 K 歌、音樂直播秀場、版權轉授權、廣告及其他音樂衍生業務。騰訊音樂娛樂致力於深耕中國音樂產業,為用戶帶來更優質而多元化的數碼音樂服務,未來將繼續推動中國數碼音樂產業正版化內容健康發展,並促進中國數碼音樂產業升級。

關於索尼音樂娛樂

索尼音樂娛樂是一家全球性的唱片公司,旗下擁有眾多本土藝人和國際巨星。該公司龐大的音樂庫涵蓋史上一些最具影響力的唱片。該公司旗下代表各種音樂流派的主要唱片公司包括:Arista Nashville、Beach Street Records、Black Butter Records、BPG Music、Bystorm Entertainment、Century Media、Columbia Nashville、哥倫比亞唱片公司、Day 1、Descendant Records、Disruptor Records、史詩唱片 (Epic Records)、Essential Records、Essential Worship、Flying Buddha、Fo Yo Soul Recordings、House of Iona Records、Insanity Records、Kemosabe Records、Latium Entertainment、Legacy Recordings、Louder Than Life、Masterworks、Masterworks Broadway、OKeh、Polo Grounds Music、Portrait、RCA Inspiration、RCA Nashville、RCA Records、Relentless Records、Reunion Records、Sony Classical、Sony Music Latin、Star Time International、Syco Music、Vested in Culture 及 Volcano。索尼音樂娛樂集團是索尼美國公司 (Sony Corporation of America) 的全資子公司。

