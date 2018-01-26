市值差太多 風投業者：加密貨幣離網路泡沫程度還遠得很

鉅亨網林信男 2018年1月26號18點13分

先前，高盛 (Goldman Sachs) 稱比特幣，「已超出泡沫水準，連網路泡沫和鬱金香泡沫，都難以相提並論。」然而，風險投資業者認為，就市值而言，加密貨幣離網路泡沫程度還遠得很。

數名風險投資、區塊鏈業者，在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF)，針對加密貨幣前景，分享看法。

2017 年，包括比特幣、以太幣、瑞波幣等多種加密貨幣，價格皆大幅上漲，不少人認為，加密貨幣投資熱潮，將走向泡沫化。

據 Coinmarketcap.com 網站統計，目前加密貨幣總市值約 5,440 億美元。

風投業者 Richard Muirhead 表示，網路泡沫時期，那些科技公司的總市值，高達數兆美元，但當前加密貨幣總市值，不過 5,000 多億而已。

他強調，就總市值來看，加密貨幣遠不及網路泡沫程度；不過，加密貨幣的發展，確實有其影響力，許多優秀團隊，紛紛投入此領域，開發相關應用，但要花些時間，才能看到具體成果。

區塊鏈聯合創始人 Nicolas Cary 表示，越來越多人參與加密貨幣交易，有助帶動整體規模成長，這也意味著，更多人讓加密貨幣，成為日常生活的一部分。

區塊鏈公司 Consensys 執行長 Joe Lubin 也說，區塊鏈技術，為加密貨幣提供有力支撐。

然而，出席 WEF 的政經領袖們，不見得都認同加密貨幣。加拿大央行行長 Stephen Poloz 就直言，「投資加密貨幣，是一種投機式賭博。」