美股盤中─大跌二天後反彈 道瓊上漲逾260點

美國股市週三中場大幅上揚，道瓊上漲逾 260 點，經歷二天大幅賣壓後，今日反彈。企業獲利持續優於預期，為股市利多。

波音股價上漲 5.8%，創新歷史高點，並拉抬了大盤指數。

台北時間 00:14

道瓊工業平均指數上漲 127.52 點或 0.49% 至 20204.41。

Nasdaq 指數上漲 21.20 點或 0.29% 至 7423.69。

S&P 500 指數上漲 5.23 點或 0.19% 至 2827.52。

前二個交易日，主要指數大幅下挫，道瓊指數大跌逾 500 點。債券殖利率上升，使得股市受到壓力，投資人擔憂利率走高，可能終結多頭市場走勢。

分析師說，短期而言，該跌勢對股市造成了傷害，指數跌破了月線，且漲跌比差距大，成交量上升。

今日多家企業公布季報，顯示獲利與收入均優於預期。目前為止，企業獲利大多優於預期。

週三上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期，81% 銷售優於預期。

分析師說，儘管稅改可能對企業獲利造成負面衝擊，但 2017 年第四季將為連續第六季獲利成長，連續第七季營收成長。

台北時間凌晨 03:00 聯準會 (Fed) 將公布利率決議。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預期升息機率僅 5.2%。

經濟消息方面，ADP 公司公布，美國私人企業 1 月新增就業 23.4 萬人。分析師預估為新增 18.5 萬人。

週五，美國將公布 1 月就業報告，為投資人所重視。

川普總統於週二晚間發表國情咨文，分析師說，內容沒有任何意外。