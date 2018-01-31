【港股解碼】年內油價11連漲，助攻中石油業績盈喜

在國際油價整體處于高位震蕩走勢的利好環境下，中石油（00857.HK、601857.CN）不負衆望向市場交出了一份靓麗的答卷。

昨日，中石油發布2017年年度業績預增公告，預計2017年年度實現歸屬于本公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加人民幣130億元到人民幣160億元，同比增長165%到203%；屬于本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將增加人民幣220億元到人民幣250億元，同比增長835%到949%。

對于業績增長的原因，中石油給出了一個十分官方的答案：國際油價寬幅震蕩，均價同比上升，市場競爭加劇。面對複雜的經營環境，本公司堅持穩健發展方針，深化改革和創新驅動，持續開展開源節流降本增效，主動適應市場變化，優化資源配置和生産運行；同時，本公司原油、天然氣、成品油等主要産品平均實現價格同比上升。

整段話幾乎都是對自身能力的恭維，以市場競爭環境惡化做鋪墊，將公司扭轉乾坤的實力說的有模有樣，隨後不痛不癢的帶出一句本公司主要産品平均價格上漲，仿佛盈利和油價上漲並無太大關系。好一招“掩耳盜鈴”，但在外界看來，油價上漲才是中石油大賺的動力，畢竟年內油價11連漲的事實不容忽視。

國際油價高位震蕩，2017年國內油價11連漲

長久以來，我國成品油價格和國際原油價格挂鈎，並且在日益旺盛的消費需求推動下，早已成爲世界最大原油進口國。2017年，受全球經濟複蘇預期和美國原油庫存連續下降的影響，布倫特和WIT原油價格持續攀升並維持高位。以布倫特原油爲例，自11月起已守在每桶60美元，接近2015年7月以來最高水平，而且較2017年低位上漲逾36%。

圖源：中石油官網

受置于成本上漲，“兩桶油”紛紛提價。中石油前三季度內平均原油價格同比大幅上升至48.76美元/桶,較去年同期的35.8美元/桶增長36.2%。

強勢壟斷地位作用在需求端，以及石油的不可替代屬性和經濟發展意義，國內成品油價格在年內多次上調，十一漲八擱淺。

進入2018年，原油價格依然在高位運行，布倫特原油更是突破了70美元/桶的大關。受此影響，油價連漲態勢還在持續，1月12日，1月27日，汽、柴油價格分別上調180元/噸、65元/噸和60元/噸。

除此之外，在“煤改氣”及最嚴環保政策壓力下，天然氣價格從強勁需求中獲益，直接被推至曆史最高點，中石油作爲最大供應端，獲利匪淺。

顯然，在不斷上行的行業環境中，有著政策壟斷、産業鏈壟斷、規模壟斷優勢，中石油坐享一輪又一輪價格上漲的紅利，業績自然差不了。

展望2018年，雖然美國原油産量出現複蘇迹象，但衆多産油國相繼表達減産決心，如沙特和俄羅斯宣布支持延長OPEC牽頭的減産協議九個月，至明年年底；加之庫存持續走低、頁岩油開采無法增加，國際貨幣基金組織(IMF)上調全球經濟增長預期、美元跌破90關口等因素，都爲油市提供了強勁的下方支撐。

國內市場，在我國航空總裏程繼續增長的大背景下，航空煤油需求依然強勁，而乙烯、合成樹脂、合成橡膠等高端産品存在著較大的供應缺口，烯烴和衍生物市場對外依存度較高，市場空間廣闊。 中石油所開展的新煉化板塊業務調整也一直在向一體化、高端化、精細化的方向靠攏，通過不斷優化産品結構，將有更多的效益增長點被打開，坐穩盈利地位是大概率事件。

■ 作者｜董虹

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