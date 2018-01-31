鴻海股臨會郭董喊話 外資不領情連6天賣超 三大法人買超53億元

台股今 (31) 日再度受到美股走跌拖累，不過台積電絲毫不向空方低頭，終場小漲 27.01 點，以 11103.79 點作收。三大法人則是僅投信相對偏空，外資及陸資買超 25.08 億元，外資自營商賣超 0.76 億元，投信賣超 3.09 億元，自營商自行買超 8.39 億元，自營商避險也買超 22.72 億元，合計買超 53.1 億元。

期貨部分，三大法人則是自營商相對偏空，外資續加碼多單 1367 口，淨部位多單逼近 5 萬口，來到 49683 口；投信回補空單 123 口，淨部位空單來到 35801 口；自營商加碼空單 1368 口，淨部位空單來到 3153 口，合計三大法人加碼多單 122 口，淨部位多單為 10729 口。

外資今天買盤加速回流到低位階電子股及金融股，包括欣興、仁寶、彩晶、耀華、矽品、日月光等，都是外資加碼標的。

反倒是今天召開股東臨時會的鴻海，雖然董事長郭台銘親自說明了集團轉型布局方向，但是外資絲毫不領情，今天續砍 1.9 萬張，也是近 3 周以來單日最大賣超張數，同時也是連 6 天賣超。

至於外資則是重新轉為買超台積電，但是大立光又遭連續 2 天賣超。

金融股則是見到外資重新加速買超，包括外資買超前 10 名當中，就有開發金、永豐金、富邦金及新光金，另外合庫金、台新金、華南金、元大金、國泰金、第一金、中信金也獲外資加碼。

ETF 部分，外資已連續 4 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連續 3 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為欣興，買超張數 18708 張，第 2 名晶電永豐 76 購 02，買超 8800 張，第 3 名晶電群益 77 購 06，買超 8300 張，第 4 名開發金，買超 8051 張，第 5 名永豐金，買超 6844 張。6 到 10 名依序為，富邦金，買超 6216 張；中石化，買超 5113 張；晶電永豐 77 購 03，買超 4880 張；新光金，買超 4796 張；晶電永豐 76 購 05，買超 4646 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 19250 張，第 2 名群創，賣超張數 10063 張，第 3 名友達，賣超 8230 張，第 4 名欣興麥證 78 購 01，賣超 7237 張，第 5 名華邦電麥證 77 購 01，賣超 6334 張。6 到 10 名依序為，聯發科麥證 77 購 01，賣超 5606 張；大成鋼麥證 77 購 01，賣超 5250 張；可成麥證 77 購 02，賣超 4723 張；宏碁麥證 77 購 01，賣超 4719 張；可成麥證 77 購 01，賣超 4493 張。

法人表示，外資今天又重新轉為買超，顯示外資態度並沒有太過偏空，反倒是資金加速回流到金融股，基本上，目前現在距離台股農曆春節封關僅剩不到 2 周的交易日，預料外資將會趁機繼續加碼低位階股，等到新春開紅盤後內資回流後抬轎。