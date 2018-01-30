外資中止連11天買超 鴻海股臨會前賣壓不減 三大法人賣超46億元

台股今 (30) 日終場下跌 145.03 點，以最低點 11076.78 點作收。三大法人則是僅投信單獨買超，外資賣超 26.46 億元，投信買超 0.74 億元，自營商賣超 20.35 億元，合計賣超 46.07 億元。電子三雄包含台積電、鴻海與大立光，外資仍站在賣方調節，外資更連續調節鴻海 5 個交易日。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資加碼多單 4139 口，淨部位多單回升到 48316 口；投信加碼空單 677 口，淨部位空單來到 35924 口；自營商減碼多單 3096 口，淨部位轉為空單 1780 口，合計三大法人加碼多單 366 口，淨部位多單為 10612 口。

外資今日買盤分散到低位階電子權值股身上，其中友達重新獲得外資買超，還躍居買超首位，另外包括欣興、聯電、宏碁、大同、矽品、仁寶等，外資都有超過 2000 張的買超。顯示外資在指數高檔之際，還是以低價股做為避風港。

至於電子三雄，外資則是同步賣超，其中台積電遭外資中止連續 3 天買超，至於鴻海更是慘遭連續 5 天賣超，股王大立光也是由買轉賣。

金融股也開始見到外資賣多於買的操作策略，包括中信金、玉山金、華南金、元大金、第一金、兆豐金、台新金、國泰金、富邦金、合庫金等，都是外資賣超標的。

ETF 部分，外資已連續 3 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資雖然是連續 2 天賣超，但是庫存卻持續增加，顯示外資又繼續向券商申購台灣 50 反 1。

外資集中市場買超第 1 名為友達，買超張數 29640 張，第 2 名開發金，買超 12183 張，第 3 名為元太，買超 7925 張，第 4 名富邦 VIX，買超 7075 張，第 5 名欣興，買超 6016 張，第 6 名聯電，買超 5740 張。7 到 10 名依序為，新光金，買超 5532 張；日月光，買超 4861 張；和碩，買超 4606 張；宏碁，買超 3935 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 19258 張，第 2 名鴻海，賣超張數 9913 張，第 3 名彩晶，賣超 7401 張，第 4 名中信金，賣超 7301 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，賣超 6847 張。6 到 10 名依序為，華邦電，賣超 6485 張；中華電，賣超 4750 張；玉山金，賣超 4334 張；微星，賣超 3870 張；華南金，賣超 3827 張。

法人表示，外資今天中止了連 11 天買超，不過以外資賣超金額來看，台股大跌 145 點，但是外資僅賣超 26 億元，連台積電也僅遭外資賣超 1500 多張，顯示主要賣壓還是來自內資，尤其是過年前的資金需求，丙種資金退場壓力大，預料越接近封關日，內資退場壓力仍在，除非等到賣壓宣洩之後，外資的主導性也才會重新加大。