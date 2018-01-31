台股盤後－月線強力支撐 鴻海點燃網通概念 開低震盪拉高收復11100

台股今 (31) 日早盤再度受到美股走跌拖累，開盤直接回測 11000 點及月線支撐，雖然鴻海及大立光均收黑，不過台積電絲毫不向空方低頭，加上鋼鐵股趁機點火，另外受惠鴻海股臨會郭董點名，網通族群股價表現也強勢，指數中場過後開始翻紅，一度越過 5 日線及 10 日線，終場小漲 27.01 點，以 11103.79 點作收，成交值 1332 億元。

以中小型股為主的櫃買市場尾盤更是猛烈，同樣以低盤開出，不過跌幅逐漸收斂，中場過後順利翻紅，終場更以最高點 153.15 點作收，上漲 0.65 點，成交值 390.94 億元。

台股今日類股漲略多於跌，其中漲幅最高是觀光類股，漲幅達 1.6%，汽車類股也上漲逾 1%，貿易百貨、通信網路、半導體、電子零組件、鋼鐵、金融、電機機械、電器電纜、建材營造、電子通路、玻陶、生醫、其他類、電腦設備、油電然氣等也均收紅。

至於下跌類股則有造紙、紡纖、其他電子、塑膠、光電、資訊服務、橡膠、化學、水泥、航運、化學生醫等也均收黑。

鴻海今天召開股東臨時會討論 FII 赴中國 A 股掛牌案，鴻海董事長郭台銘在股東會上點名，今年將是 5G 標準制定元年，2020-2022 年市場將大爆發，雖然鴻海本身股價走勢溫吞，未演出慶祝行情，但是網通概念股卻成資金追捧焦點，包括鴻家軍的建漢、台揚及台通，漲幅均在 1% 以上，另外智邦、合勤控、明泰、智易、兆赫、啟碁、中磊等也均收紅。

至於台積電也成台股反攻要角，全場幾乎維持平盤之上，儘管盤中一度翻黑，但是中場開始漲幅擴大，尾盤甚至站上 5 日及 10 日線。而台積電走揚，也帶動半導體族群的統懋、威盛、旺宏、創意、力成、智原、盛群、超豐、富鼎、聯陽、易華電、順德、南亞科、新唐等漲幅均超過 1%。

鋼鐵族群也強力吸金，在新兵台灣鋼鐵掛牌第 2 天續漲近 30% 帶動，包括世紀鋼及佳大均亮燈漲停，海光、新光鋼、官田鋼、大成鋼、第一銅、彰源、東和鋼鐵、豐興、中鋼構、東明 - KY、千興等，也都上漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今日走勢力抗美股壓力，顯示外資還是持續偏多看待台股，也讓台積電一反昨天疲態，成為今天撐盤要角，不過因為農曆年節將近，預料內資賣壓仍相對沉重，指數預期仍將在 11000-11300 點區間盤整。