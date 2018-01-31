中油桃廠大火意外 經長定調 煉油廠層級的問題

中油桃園煉油廠發生火大，經濟部長沈榮津定調，責任層級在桃園煉油廠，因為是煉油廠自己大修計畫及 SOP 落實的問題，工安事件的詳細報告預計下週二出爐，這次的工安事件，無關董事長的專業度。沈榮津並且表示，將要求中油公司重新檢視各廠執行大修計畫，並且檢討如何落實 SOP。

中油桃園煉油廠發生火災，有人質疑董事長不專業，經濟部長沈榮津幫去年 11 月才上任的中油董事長戴謙說話，認為這跟專業無關，是桃園煉油廠的問題，是大修計畫 SOP 落實的問題，希望中油能從這個教訓中，要好好檢討，「這次工安事件，應該是定位在桃園煉油廠的層級，因為是他在執行大修計畫，是 SOP 落實度的問題，未來會請中油公司針對各廠執行大修時如何落實，從這次教訓看往後如何檢討。」

至於懲處，沈榮津說，由國營會組成的專案小組昨天已經去現場勘查，詳細報告預計下週二出爐，沈榮津並未談及究責問題，強調應該找出問題在哪裡，如何改善，國營會將針對近期幾個工安事件進行檢討，「我也責成國營會組成專案小組，昨天也去現場看了，我們預計一週後，2 月 6 日會有報告出來。」

中油公司近 5 年來的工安事件，總計發生 18 件，受波及人數最多的是去年 815 的斷氣大停電，導致全台 592 萬戶停電，公家機關自己也是受害者，中油則至少賠償 3.26 億元的一日電費損失。

中廣記者陳儷方台北報導。