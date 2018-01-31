統一發票11-12月中獎明細出爐 花25元買飲料卻中千萬大獎

財政部賦稅署今 (31) 日表示，去 (2017) 年 11-12 月期統一發票已在 1 月 25 日下午開出，特別獎千萬發票有 11 張、特獎 200 萬元有 12 張，其中金額最小的在台南市中西區的全家花 25 元買飲品中千萬大獎，而統計花不到百元即中 200 萬和千萬大獎的共有 9 張。

另 11 張千萬大獎，分別開在全家台東大竹門市花 28 元買飲品、桃園市蘆竹區統一超商花 43 元買飲品和食品、中油台南營業處大湖加油站花 90 元加油、全聯新竹西大分公司花 100 元買食品、新北市淡水區統一超商花 105 元買飲品和食品、台中市大甲區統一超商花 138 元買飲品、台南市中西區中華電信花 152 元付電信服務費、高雄市鼓山區好市多花 293 元買食品、台中市后里區原順盛百貨行花 460 元買化妝品。

至於 12 張特獎 200 萬元的中獎發票，金額最小在台中市南屯區統一超商花 10 元買食品、台南市中西區新光影城花 50 元買飲品、台中市北區萬勝茶行花 55 元買飲品、台北市大安區四塊玉文創花 55 元買文具用品、宜蘭市九一八商行花 80 元買生活用品、嘉義縣太保市中油油品 100 元、新北市新店區統一超商花 144 元買生活用品及童書。

另還有在新竹縣三商家購公司花 148 元買食品及米酒、台南市東區統一超商花 200 元買點數卡、全家苗栗大利分公司花 207 元買食品飲品和菸品、台中市北區多那之咖啡花 215 元、新北市林口區爭鮮花 280 元等。

財政部表示，經統計本期電子發票的特別獎、特獎、頭獎與無實體電子發票百萬元獎等 4 大獎項計有 70 位幸運得主，獎金合計超過 1 億 3 千萬元。

而本次無實體電子發票百萬元獎金中獎得主 15 位，其中 1 位將 79 元的網路消費發票設定捐贈給社福團體，此筆獎金將自動匯入社福團體之愛心帳戶，另 1 位將發票載具歸戶至手機條碼或自然人憑證並設定金融帳戶，將中獎獎金自動匯入帳戶。

財政部指出，建議民眾多利用載具索取無實體電子發票，並完成銀行帳戶設定，以免中獎發票遺失或逾期未領，錯失領獎權益。