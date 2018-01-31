M503爭議台商難返鄉中國大陸將推出海上客運

中國大陸國台辦發言人馬曉光今 (31) 日表示，陸方將針對春節加班機遭台灣取消問題採取其他措施，這些措施，大陸民航主管部門和航空公司以及有關地方會陸續推出。例如福建省方面，已經部署增加平潭至台灣的海上客運航班。馬曉光痛批台灣當局一方面肆無忌憚的損害台商的權益，另一方面卻轉嫁責任，向大陸「甩鍋」，這種做法道德嗎？

針對陸委會主委張小月近日「暫緩准許加班機是最輕微處分」的言行，馬曉光質疑，所謂的「最輕微處分」是處分誰？廣大台商同胞如飲寒冰，點滴在心頭，如果台灣方面膽敢進一步把主意打向兩岸定期航班，使 2008 年以來兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸直航局面遭到破壞，「他們一定是千古罪人」。

由於東航、廈航 30 日宣布共取消 176 班春節加班機，可能造成台商返鄉過年不易，有大陸網友發起活動，延緩來台旅遊的計畫，將機票留給想要過年的台商返鄉過節。馬曉光表示，大陸網友這樣的言行，體現了他們對台灣同胞的兄弟情誼，體現了「兩岸一家親」的理念，這跟台灣當局的一些「無理做法」真是判若雲泥。

馬曉光呼籲，2016 年 5 月 20 日以來，由於兩岸關係和平發展的政治基礎遭到破壞，台灣島內整體政治環境與社會環境改變，也影響大陸居民來台旅遊的意願，傷害台灣部分業者的權益，「解鈴還須繫鈴人」，台灣當局應該在改善兩岸關係上，特別是在回歸兩岸關係共同政治基礎方面，拿出實際的作為。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』