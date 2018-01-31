川普國情咨文：目標2年內通過1.5兆美元基礎建設法案 籲國會攜手合作

台北時間週三 (31 日) 上午，美國總統川普在國會聯席會議發表國情咨文，呼籲國會通過高達 1.5 兆美元的基礎建設案，改善美國「搖搖欲墜的」運輸建設，期望兩黨可以為了人民攜手合作，目標在 2 年內通過此法案。

川普提議的 1.5 兆美元基礎建設計畫，將針對美國道路、橋梁、機場、港口、鐵路與其他基礎建設的改善，透過國情咨文發表，他期望共和黨與民主黨可以放下對雙方的歧見，為了共同目標而努力，為人民提供安全、快速與可靠的現代基礎建設，川普表示，美國經濟需要變得更茁壯，而美國人民值得更好的。



川普向國會說：「我們將在我們的土地上，打造閃閃發光的新路、橋樑、高速公路、鐵路和航道。」他說：「我們將使用美國之心、美國之手和美國勇氣來打造這一切。」

在資助基礎建設法案上，川普表示，所有的聯邦政府撥款都應該「與州政府和地方政府合作，並在適當情況下，加入私人機構的投資。」川普指出，必須簡化基礎建設法案的批准流程，希望最快在一年內可通過，最多至兩年。



《CNBC》報導，據 4 位不願具名的白宮成員透露，基礎建設草案，將資源分為下列 6 大項原則：