梅伊訪華帶龐大商業團 外媒：快把整個英國搬來了

英國首相梅伊的專機今 (31) 晨 8:07 抵達湖北武漢，將展開她上任後首次訪華之旅，隨同梅伊訪華的企業代表團，陣容龐大，覆蓋金融、貿易、醫藥、教育、通訊、交通等行業，當中包括滙豐銀行、英國石油公司等巨企。外媒形容「快要把整個英國搬來了」。

綜合星島日報、香港文匯報報導，梅伊 (Theresa May) 將在中國逗留 3 天，並出席新一輪中英總理年度會晤，其間與國家主席習近平、總理李克強等領導人會面。她日前說，「這次訪問將延伸英中關係的黃金時代。中國有巨大的貿易機會，我想幫助英國企業好好捉緊它。」

隨同梅伊訪華的「豪華」商業團陣容，覆蓋金融、貿易、醫藥、教育、通訊、交通等眾多行業。英國媒體天空新聞 26 日報導，40 多家公司、大學和行業協會代表隨同梅伊到中國，包括滙豐、渣打、英國石油公司 (BP)、著名車企阿斯頓．馬丁 (Aston Martin)、阿斯利康製藥公司、海事衛星 inmarsat 和曼徹斯特大學等知名企業和高校。

代表團中還包括眾多半官方機構和協會，包括英國醫藥與保健產品監管機構、英國工業聯合會、英國董事學會、蘇格蘭威士忌協會、農業和園藝發展委員會、英中貿易協會等。

這次是梅伊擔任首相以來，規模最大的出訪代表團。一位知情人士表示，此次梅伊和中國的簽單數目可能高達 100 多單。

這將是梅伊擔任首相以來規模最大的出訪代表團。中國是英國出口增長最快的市場之一。去年中國對英國出口額達 567 億美元，年增率 1.8%，自英國進口達到二 223 億美元，年增長 19%。

2015 年 9 月，習近平訪問英國，開啟中英關係「黃金時代」，並確立兩國建立「面向 21 世紀的全球全面戰略夥伴關係」的新定位。中英雙邊高層互動頻繁，去年底到今年初，英國財相、商務大臣、國際貿易大臣等接連訪華，為梅伊訪華鋪路。

英國駐華大使吳百納昨天接受中國媒體聯合採訪時說，英方尤其期望與中方就「一帶一路」展開更緊密合作。

中國外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上表示，中方相信英國首相梅伊訪華將有助於推動中英關係「黃金時代」持續深入發展，也有助於推動中國與歐洲和西方的合作再上新台階。