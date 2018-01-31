川普國情咨文：削減藥價是首要之務 應開放期末病人試藥權

美國總統川普 (Donald Trump) 週二發表國情咨文演說，提到削減藥價是他的政府「最優先考量的事情之一」。

川普也呼籲國會通過「試用權」的立法，允許末期病人使用尚未獲得食品藥物管理局 (FDA) 最終批准的藥物。

川普在國情咨文演說中承諾，「藥價將會下降。」

「為了加速取得突破性的治療和負擔得起的非專利藥物，去年 FDA 核准了比往昔更多的新型仿製藥和醫療設備。」

「我們也認為，末期病人應該要可以取得實驗性治療，因為這有救他們一命的可能。末期病人不該為了治病而飛去各國，我想讓他們在國內就有一個機會，該是時候讓國會給這些美好的美國人一個『嘗試的權利』。」

川普還說，「我最重要的任務之一就是降低處方藥的價格，在其他許多國家，這些藥的費用比我們在美國付的便宜多了。這非常非常不公平，這就是為什麼我要指示我的政府，把修正高價藥物這種不公平現象當做首要之務，價格將會下降。」

在聆聽國情咨文的觀眾中包含前禮來藥廠總裁 Alex Azar，他週一宣誓出任川普政府內的新衞生部長，在介紹 Azar 時，川普多次提及他希望處方藥價格下調的事情，但反對者認為，由大藥廠前總裁來領導調降藥價是不切實際的做法。