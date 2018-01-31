跌落神壇樂視網去年虧損116億人民幣 創深市虧損紀錄

上海證券報今 (31) 日報導，曾被譽為創業板之星的樂視網 (300104-CN) 於 1 月 30 日晚間發布 2017 年業績預告，預計當年虧損 116.05 億人民幣至 116.1 億人民幣，創下深市的虧損紀錄。巨虧原因是公司在經營性虧損 37 億人民幣的基礎上，計提了 44 億人民幣關聯方應收賬款壞賬損失和 35 億人民幣長期資產減值準備。

樂視網股價表現。(截圖自 Google)

報導指出，樂視網 2017 年前三季度凈利潤虧損為 16.52 億人民幣，然而 樂視網 2017 年預虧 116.05 億人民幣，以此計算，樂視網第四季度單季虧損就達驚人的近百億元，也就是樂視網在 2017 年四季度每天虧損約一億人民幣。 截至 2017 年三季度末，公司歸屬上市公司股東的權益為 124.83 億人民幣，若扣減約 100 億人民幣，樂視網截至 2017 年末的歸屬上市公司股東權益僅剩約 24 億 人民幣 。

對於具體虧損項目，樂視網解釋，報告期內，由於持續受到關聯方資金緊張、流動性風波等影響，公司業務 (廣告收入、終端收入) 出現大幅下滑，同時運營成本、融資成本不斷增加，造成經營性虧損約為 37 億人民幣。考慮關聯方債務風險及可收回性等因素的影響，公司預計將對關聯方應收款項計提壞帳準備約為 44 億人民幣。此外，公司預計將對部分長期資產計提減值準備約 35 億 人民幣 。

樂視網董事長孫宏斌。(圖：AFP)

香港 01 報導，融創及樂視網董事長孫宏斌於 1 月初的記者會上，宣布樂視網終止重組及改名。當時樂視網表示，關聯方樂視控股持有的樂視影業 21.81% 權未解除司法凍結，因此未能推動資產重組。

孫宏斌當時在記者會稱，要先處理公司流動性不足及供應鏈問題，強調會盡力處理，但若樂視網最終無法挽救，「有時候也要願賭服輸」。樂視網在 1 月 24 日復牌之後，每個交易日都跌停。