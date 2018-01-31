【異動股】紡織服裝板塊快速走強 拉夏貝爾(603157-CN)等多股漲停

今日早盤，紡織服裝板塊快速走強，拉夏貝爾(603157-CN)漲停報19.81元，振靜股份(603477-CN)漲停報17.48元，日播時尚(603196-CN)漲停報12.76元，維格娜絲(603518-CN)盤中一度漲停現漲8.43%報23.92元，羅萊生活(002293-CN)漲7.44%報15.45元，浪莎股份(600137-CN)、富安娜(002327-CN)漲超5%，安正時尚(603839-CN)漲4.92%報25.58元，天創時尚(603608-CN)漲逾4%，安奈兒(002875-CN)、太平鳥(603877-CN)、起步股份(603557-CN)、水星家紡(603365-CN)、九牧王(601566-CN)、森馬服飾(002563-CN)等個股均有拉升。

消息面上，海瀾之家(600398-CN)1月29日停牌，晚間公告稱戰略投資方擬通過協議轉讓受讓公司5%股份，公司擬與戰略投資方合資設立産業投資基金。據36氪，這個戰略投資方正是最近在實體商業範疇頻頻大筆出手的騰訊。依照目前海瀾之家514億的市值，5%的股份價值在25億人民币左右。

此外，2017全年服飾零售數據顯示波段式改善趨勢，結合前三季度表現預判全年業績較佳;2018元旦以來國内多地寒潮雨雪天氣或促進冬裝銷售，加之今年春節前有效消費期延長，市場對2018年Q1的銷售預期樂觀;經過上一輪渠道調整、終端優化、産品升級，各類零售終端企業渠道庫存壓力明顯緩解。

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