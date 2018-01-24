樂視網117億人民幣壓跌停 18萬股民的逃脫之路才剛開始...

綜合新浪財經、界面新聞、中國證券網今 (24) 日報導，停牌長達 9 個多月的樂視網 (300104-CN) 在今日迎來復牌，不出市場所料，樂視網開盤一字跌停，截止收盤，樂視網報 13.8 元人民幣，樂視網全天成交 3351 萬人民幣，最新總市值為 550.54 億人民幣。

樂視網今日復牌收盤股價表現。(截圖自 Google)

從盤面上看，跌停板上有 847 萬手賣單，合計 8.47 億股股票，封單金額達 117 億人民幣，目前樂視網共有流通股本 25.4 億人民幣，意味著 33.35% 的流通盤瘋狂出逃。

樂視網在發布會上稱，如果公司股價持續下跌，賈躍亭需按照協議條款向質押機構補足保證金，否則質押機構有權對所質押的股權進行處置。公司提請投資者注意投資風險，特別是融資融券、股權質押等方式下的投資風險。至於投資者關注的「公司是否會退市」，樂視網表示，公司存在各種可能性。

界面新聞報導指出，賈躍亭目前是樂視網第一大股東，持股 25.67%，融創中國持股樂視網 8.56%，孫宏斌為融創中國的實際控制人。

融創中國董事長孫宏斌。(圖：AFP)

根據樂視網 2017 年三季報，賈躍亭持有 10.24 億股，質押數量 10.2 億股，占比達 99.54%。根據 wind 數據，樂視網共計有 14 億股，占公司流通股比例 55.15% 的股票處於質押狀態，根據券商股票質押預警線 160%，平倉線 140% 的計算，市場上認為賈躍亭的平倉線大約在 11 元人民幣 / 股上下，預警線為 13 元人民幣 / 股。

機構觀點

深圳時代伯樂基金經理張詩航表示，樂視網深陷債務和資金困境，即使跌幅巨大也不建議中小投資者參與，「可能孫宏斌都看不明白樂視網的將來，我們更沒必要續上一杯『情懷』。樂視網復牌短期算利空出盡，至於復牌後出現連續跌停後值不值得買入，主要還是要看樂視網的業務是否會出現實質性的好轉。」

雲溪基金董事長陽勇則表示，樂視網復牌連續跌停，對中小創有一定的衝擊。對比海外股市，中小創的泡沫太大，投資者通過樂視網事件，對投資會越來越理性。創業板是不能借殼的，垃圾公司退市的風險越來越大，應對沒長期競爭力的公司保持警惕。盲目抄底樂視網，風險比較大。

18 萬股民和 13 個跌停板

中國證券網報導指出，如果以樂視網停牌錢的股價 15.33 元人民幣，以及 3.91 元人民幣的估值來計算，樂視網股價將會暴跌 74.49%，公募基金認為，樂視網將迎來 13 個跌停板，也將讓樂視網的總市值從 612 億人民幣一口氣跌到 156 億人民幣。

然而，該報導認為，持有樂視網的 18 萬股民，是否兌現 13 個跌停板也不重要，重要的是在什麽位置上能夠逃出生天，下跌之路如果出現短暫停歇將是最佳時機。

對於擔心樂視網會連累 A 股大盤的投資人，也無需杞人憂天。2018 年 1 月的第一個交易日，樂視網就已經被深證成指、深證 100 指數、創業板指三大指數同時踢出了門外。