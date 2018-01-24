融創孫宏斌坦承看錯樂視網 未來不再挹注資金

停牌 9 個月的樂視網昨晚公佈今 (24) 日起復牌。公司昨天早上在終止重組及經營情況召開投資者說明會上稱，如果沒有新的資金進入，將面臨經營困難問題。樂視網董事長、融創 (1918-HK) 董事長孫宏斌則坦承投資樂視網是一項錯誤的決定，未來融創也將不會在樂視的身上再多出一毛錢的資金。

香港《文匯報》報導，自 2017 年 4 月 17 日起停牌的樂視網 (300104-CN)，於上周五宣佈因樂視控股所持樂視影業 21.81% 股權仍處於司法凍結狀態等原因，將終止重大資產重組。公司昨天公告稱對終止重大資產重組深表歉意，又提及 2017 年業績大幅下滑的風險。樂視去年 1 月至 9 月虧損逾 16 億元 (人民幣，下同)。

媒體近日指樂視網復牌後股價或面臨大跌。對此孫宏斌表示，股價走勢受到多重因素的影響，公司無法對復牌後的股價進行判斷。

香港《南華早報》援引基金經理人透露，預估樂視網股價由停牌前的 15.33 元，大幅修正至僅剩下 3.91 元的水準，顯示樂視網在恢復交易後恐怕將會出現超過 7 成的跌幅，而這也勢必會為中國匯金、興業銀行、中國農業銀行與中國郵政基金等持有樂視網股票的機構帶來相當的損失。

如果股價持續下跌，創辦人賈躍亭需按照協議條款向質押機構補足保證金。倘未能按時補足保證金，質押機構有權對所質押的股權進行處置。賈躍亭未向公司提供其質押股權處置計劃，目前賈躍亭仍為公司第一大股東。

賈躍亭現持有樂視網 25.67%，融創中國持 8.56%。目前賈躍亭並未表達對所持樂視網股權的處置安排，也未表示不對所持股權在質押機構的質押行為支付補足保證金。如因股價下跌，賈躍亭也未對保證金進行補足，則其所質押的樂視網股權將由質押機構按照協議條款進行相應處置。

董事會秘書趙凱表示，自 2016 年以來，公司通過向賈躍亭控制的關聯方銷售貨物、提供服務等經營性業務及代墊費用等資金往來方式形成了大量關聯應收和預付款項。截至去年 11 月 30 日，關聯欠款餘額達 75 億元。雖然公司正積極進行催收工作，但仍存在回收風險。目前部分關聯方應收款項未收回，已出現公司對上游供應商形成大量欠款無法支付、大量債務違約和訴訟等問題。如上述應收款項出現大面積回收困難，將導致公司現金流極度緊張，危及公司信用體系，致使融資渠道不暢，對公司經營構成不利影響。

孫宏斌稱，對關聯交易知情。但錯判之處在於，關聯方欠上市公司的債務無法得到有效償還。

被問到有否後悔入股樂視網，《南華早報》對外界坦承，投資樂視網如今看來已是一項錯誤的投資決定，未來融創也將不會在樂視的身上再多出一毛錢的資金。

被問到現在會否還覺得搞不好新樂視會是一輩子的遺憾，《星島日報》引述孫宏斌說：「我會盡力，對樂視網希望不留遺憾。但如果仍然沒有辦法，那也只能留下遺憾了。人生有很多遺憾。」

至於賈躍亭是否同意轉讓汽車公司的股權，樂視網回應指，公司目前正推動用汽車公司的股權去抵債，以解決目前的欠款問題。

融創是在去年 1 月出資 150 億元人民幣承接由樂視創辦人賈躍亭持有的 8.56% 樂視網股權，之後又在 11 月另外提供了 12.9 億元人民幣的貸款，賈躍亭為此辭去樂視網的董事長職位，並將公司交給孫宏彬負責經營，雖然賈躍亭本人仍然持有樂視網 25.67% 的股權，不過根據樂視網去年第 3 季的財報顯示，賈躍亭持有的股份幾乎已經全部被拿來做為向金融機構貸款的抵押品。

受消息刺激，融創中國股價急升 4.3%，收報 36.1 港元。

