豐田等八家日本車商2017年全球產量增長5% 中國市場成業績增長引擎

外電引述日本經濟新聞社的報導指出，豐田汽車等八家日本車商 2017 年的全球產量較 2016 年增長 5%，達到 2,847 萬 284 輛，連續 6 年刷新歷年最高記錄。其中在中國的產量增長 13%，對整體產量起到拉抬作用。日本八家車商周二 (30 日) 公佈了實際業績。在中國的產量為 463 萬輛。其中本田創歷史新高，首次超過在美國的產量。日產則是連續 2 年超過在美國的產量。豐田也從 2017 年起在廣州和天津的工廠生產新型車等，強化在中國的生產體制。



由於減稅幅度縮小等影響，中國的新車市場增長速度放緩。日本車商透過強化 SUV 等車型保持著良好銷售態勢。三菱汽車在中國的銷量首次超過美國，馬自達則是時隔 7 年在中國的銷量再次逆轉美國。



反觀，日本車商在美國的生產陷入苦戰。2017 年產量較上年減少 5%，降至 376 萬輛。在當地生產的 4 家車商中，豐田、日產、本田的業績均出現下滑。由於汽油價格便宜，美國市場的大型 SUV 等人氣興旺，以轎車為主的日本車呈現縮減態勢。



在日本國內的生產增長 5.5%，達到 919 萬 4821 輛，時隔 3 年再次出現增長。不僅以鈴木等車商為主的輕型車實現增長，出口也出現良好態勢。



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