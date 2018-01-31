美國監管再出重拳！SEC叫停6億美元ICO融資

摘要：美國證監會 SEC 已獲得法院指令，查沒了得州數位貨幣銀行公司 AriseBank 所持數位貨幣，或為美國聯邦監管機構對 ICO 代幣融資市場力度最大的介入。訴訟書稱，該公司和聯合創始人違反了美國證券法，發行代幣 eACO 未經 SEC 註冊，並存在用虛假消息欺詐潛在投資者的行為。

美國證監會（SEC）周二表示，已獲得法院指令，查沒了位於得州達拉斯市的數位貨幣銀行公司 AriseBank 所持數位貨幣，被業界稱為美國聯邦監管機構對 ICO 代幣融資市場力度最大的介入。

SEC 在 1 月 25 日提交給達拉斯北部聯邦地區法院的訴訟書中表示，AriseBank 從去年 11 月起開始利用 ICO 融資，目前已獲得 6 億美元款項，融資計劃原定在 1 月 27 日終止。但公司和所發行的代幣 AriseCoin（也稱 eACO）都未經 SEC 註冊，違反了美國證券法，沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要資訊披露。

公司及聯合創始人 Jared Rice Sr. 與 Stanley Ford 還涉嫌欺詐行為。在 1 月 18 日的新聞稿中，公司表示正在收購由美國聯邦存款保險公司（FDIC）保障的兩家銀行 KFMC Bank Holding Company 和 TPMG，但經 SEC 查實為虛假聲明。Jared Rice Sr. 曾因刑事盜竊和篡改政府記錄的罪名在 2015 年 7 月被捕，目前還在保釋服刑。

據《華爾街日報》介紹，AriseBank 聲稱已開發了一套算法交易程序，可以自動化為客戶交易數位貨幣，部分交易所得會用公司自有的 eACO 代幣形式發放。理論上價格是 1.40 美元一枚代幣，但在規定時間內沒有花費或支取便自動作廢。

公司據稱還能為消費者提供由 700 多種數位貨幣支持的 VISA 信用卡，也被 SEC 認為是虛假消息。去年 12 月，AriseBank 得到了美國多屆重量級冠軍、世界級拳王霍利菲爾德（Evander Holyfield）站台，在數位貨幣交易平台 BitShares 上籌款 10 億美元用作慈善和災難援助。不過該平台負責人 Stan Iarimer 表示，這只是一次相互推廣，BitShares 與該公司沒有書面合作協議或金錢交易。

（上圖來自赫芬頓郵報對世界拳王與 AriseBank 合作籌款的報導）

另據業內垂直媒體 CoinDesk 觀察，AriseBank 一直不滿意 SEC 想要按照證券法監管 ICO 融資的做法，並認為公司是對抗 SEC「不當監管」的鬥士。發布於去年 10 月 4 日的 Facebook 主頁帖子表示：「一個私營公司可以發行私募股份給任何想投資公司或產品的人，不需要 SEC 干預」。聯合創始人 Rice 還在個人網站稱自己是勇於與極端條件做鬥爭的人，並被上帝啟示了人生之路。

美國金融市場兩大監管機構——證監會 SEC 和商品期貨交易委員會 CFTC，針對以比特幣為標的資產的 ETF 態度曾大相徑庭。但上周五（1 月 20 日）卻罕見聯手，發布聯合聲明稱將繼續打擊數位貨幣領域的違法行為。

華爾街著名律師 H. Rodgin Cohen 對彭博社稱，美國監管對比特幣作出「全面根本的回應」，只是時間問題。美國各方監管將制定聯合策略來監管數位貨幣市場。SEC 執法部門聯席主管 Steven Peikin 也表示，會使用所有工具和援助，保護消費者 / 投資者免於介入新興的數字證券市場平台欺詐行為。

彭博援引知情者稱，上月 CFTC 向兩家加密數位貨幣交易平台 Bitfinex 和 Tether 發出傳票。美國財長梅努欽周二在參議院銀行委員會作證時表示，犯罪分子利用數位貨幣掩蓋交易是他的一大擔憂。一旦政府機構認定有需要，他會毫不猶豫地要求國會賦予更多監管數位貨幣的權力。

『新聞來源／華爾街見聞』