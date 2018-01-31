分析師：搜索量能預測比特幣價格走勢 1月人們對它興趣缺缺

比特幣單日漲跌幅動不動就突破兩位數，其價格走向該如何預測？DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 指出，其實由 Google 上比特幣的搜索量，就能大致知道比特幣的價格趨勢，其他貨幣走勢則大致和比特幣一致。

據《CNBC》報導，Colas 可稱得上首位追蹤比特幣的分析師，他指出，Google 搜索最能預測比特幣的走勢，他使用 Google Trends 來追蹤，在搜尋引擎上有多少人輸入「比特幣」。

他表示，比特幣就是大門，整個加密貨幣走勢都跟隨著比特幣的流行程度。

Colas 指出，去年進入 12 月之後，比特幣的搜索量就大幅揚升，足足是前期的 3 倍。在 12 月比特幣飆升行情下，比特幣錢包的成長速度，也增加了一倍，由 5% 升至 10%。

相反地，今年 1 月，比特幣搜索量較 12 月下跌 75%，錢包的成長也回到 12 月之前的水準。

Colas 表示，多數情況下，比特幣要維持住人們的高度興趣，價格才可能繼續上漲。由 1 月的搜索量，比特幣沒有什麼漲價的動力。

加密貨幣周二普遍下挫 (圖表取自 CoinMarketCap)

Colas 說，其他競爭幣的情況也類似，可以監控搜索量追蹤價格的變動，但比特幣還是所有加密貨幣的大門，目前的模式就是如此。

周二在眾多利空的打壓下，加密貨幣重跌，比特幣跌幅一度到達 12%，並跌破 1 萬美元關卡。