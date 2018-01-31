監管風暴重擊加密貨幣 比特幣數度跌破1萬美元

加密貨幣在美國時間周二全線大跌，比特幣數度跌破 1 萬美元，據 CoinMarketCap 數據，前 20 大加密貨幣至少都出現接近雙位數的單日跌幅。

這次大跌主要為消息面打擊，除了全球陸續有加強監管的呼聲外，最致命的仍是《彭博》報導，美國監管機構正在審查最大交易所 Bitfinex 以及 Tether，美國期交所在去年 12 月 6 日傳喚了兩家公司人員進行調查，兩家公司的執行長是同一人。

Tether 發行了 USDT 代幣與美元掛鉤，公司宣稱，每一枚 USDT 都有等量美元作為擔保，並成為主要交易所的交易基準。截至周二，USDT 共發行約 23 億美元，但公司未能向公眾提出確鑿證據，或對帳戶進行審計，證明這筆保證金的存在，懷疑論者質疑是否真有這筆錢。

Bitfinex 和 Tether 周二透過電子郵件聲明表示：「我們經常接受執法機構和監管機構的調查及執法程序。不對此進行評論是我們的政策。」

(圖表取自 investing.com)

台北時間 31 日上午 9:50，依《investing.com》綜合報價來看，市值前 3 大貨幣中，比特幣報 10023 美元，以太幣報 1056 美元，瑞波幣報 1.09 美元。以 7 天漲跌幅來看，僅以太幣及中國的小蟻幣 (NEO) 呈現上漲。

南韓交易所自 30 日起，正式實施實名認證，同時，外國人及未成年人都不能進行交易。近期南韓加大監管的消息，一直成為消息面的利空。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周二表示，財政部希望確保加密貨幣不被洗錢者使用。只要政府機構認定有需要，他會毫不猶豫地，要求國會賦予更多監管數字貨幣的權力。