條條大路通電影：印度電影的地雷

台灣的觀眾如果因為某個原因討厭一部電影，或是看了某一部電影之後覺得不喜歡，頂多就是叫身邊的親朋好友不要去看，或是上網罵一罵，氣消了就算了。不過如果是在印度，可就沒這麼容易了。這個週末排在北美票房榜第十名的印度新片《帕德瑪瓦特 (Padmaavat)》，票房收入雖然不起眼，但是在出品國印度引起的軒然大波，大概比電影的內容還要精采。

本來預計去年 12 月就要在印度全國上映的《帕德瑪瓦特》，一直拖到上個星期四才在印度上映。拖這麼久就是因為這部電影從前期的製作拍攝，到後期的發行映演，都遭受到非常多的抵制和阻礙。而且抗議示威的活動一路升溫，從拍攝期間有人跑去砸片廠，到抗議團體在電影上映前包圍全國各地的戲院，最後還演變成在街道上焚燒車輛的示威遊行。



甚至還有人說，如果有哪一家戲院敢放《帕德瑪瓦特》的話，他們就要仿效電影裡的結局，在電影院自焚以示抗議。原本很多抗議民眾，是聽說電影裡面會讓印度皇后帕德瑪瓦特，和從伊斯蘭王國來的征服者有一段曖昧情，所以引起了伊斯蘭教徒和印度教徒的不滿。不過導演馬上就出來滅火，說這個消息是惡意中傷，電影裡面沒有這個橋段。那這部電影又是為了什麼會得罪廣大的印度鄉民呢？

改編自 16 世紀印度同名史詩的《帕德瑪瓦特》，是關於 14 世紀的印度皇后帕德瑪瓦特的傳說故事。電影在改編的時候為了增加娛樂性和戲劇效果，特別強調了帕德瑪瓦特和印度國王的浪漫純真的愛情故事。



雖然不是跟穆斯林相戀、也不是婚外情，但導演的這個決定，還是讓印度民眾非常不滿。尤其是屬於貴族種姓的抗議團體，更是認為帕德瑪瓦特的形象，在貴族種姓當中是非常聖潔的象徵，怎麼可以穿著露肚裝在大銀幕面前唱歌跳舞，而且和男人大談戀愛呢？這根本就是扭曲歷史、教壞小孩，所以大家絕對要抵制到底。最後就變成了今天這樣一發不可收拾的火爆場面。

說起印度電影裡面的談情說愛，男女主角在大銀幕上的尺度，有一個很大的忌諱，那就是「吻戲」。印度電影的對白和動作可以很深情，也可以很煽情，但就是不可以「接吻」。如果電影裡面有接吻的畫面，要嘛就是送審的時候等著被剪，要嘛就是直接被禁演。所以很多印度電影裡面，男女主角的吻戲常常都是很明顯的借位，不然就是嘴唇無限靠近，但快要碰在一起的時候畫面就黑掉，剩下的讓各位觀眾自己在腦海中把它演完。

印度社會普遍對於公開接吻的忌諱程度有多高呢？2007 年好萊塢影星李察吉爾 (Richard Gere) 在出席印度一場關懷愛滋的慈善活動時，與印度女星謝蒂 (Shilpa Shetty) 在舞台上模仿《來跳舞吧》電影當中的經典動作，並親吻謝蒂的臉頰時，印度媒體當場變臉，並在接下來的幾天不斷批評李察吉爾和謝蒂傷風敗俗，甚至還有律師跑去法庭提告，要求將李察吉爾以公然猥褻的罪名逮捕，印度法庭還真的對已經回美國的李察吉爾發布通緝令。



所以後來李察吉爾就在美國的電視節目上道歉，表示只是為了效果的一個吻，沒想到會引起這麼大的風波。雖然這幾年印度當地對於接吻似乎有越來越開放的態度，但是在比較保守的地區，公然接吻還是一個禁忌，所以如果要到印度旅遊的話，千萬要克制一下自己的嘴啊。

「條條大路通電影」由片商公會製作，大器堂 Aaron 策劃執行。

(美國影星 Richard Gere，取自維基百科，美國眾議員 Nancy Pelosi 辦公室提供)