樂視網預計去年虧損約116億元 是此前六年累計盈利的6倍多

北京時間周二晚間，樂視網發布公告稱，預計2017年虧損額在116.05億元-116.1億元之間。

這116億元凈虧損包括：經營虧損約37億，應收賬款壞賬準備44億，長期資產減值準備35億。樂視網解釋稱：

由於持續受到關聯方資金緊張、流動性風波影響，社會輿論持續發酵並不斷擴大，對公司聲譽和信用度造成較大影響，公司的廣告收入、終端收入及會員收入等業務均出現較大幅度的下滑。同時，公司日常運營成本 （如CDN費用、攤提費用等）以及融資成本的不斷增加，導致本報告期公司 經營性虧損約為 37 億元。

考慮關聯方債務風險及可收回性等因素的影響，經初步測算， 公司預計將對關聯方應收款項計提壞賬準備約為 44 億元。

公司管理層出於謹慎性考慮，對無形資產中影視版權、可供出 售金融資產等長期資產存在的減值風險進行識別及判斷，經初步測算，公司預計將對部分長期資產計提減值準備約 35 億元。

按照樂視網在1月19日晚間發布的公告，當時公司預計，截止2017年9月30日，歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損16.52 億元，較上年同期減少約435.02%，預計公司2017年全年累計歸屬上市公司股東凈利潤為虧損。

也就是說，在從2017年10月1日至12月31日這短短三個月當中，樂視網的凈虧損額就增加了99.48億元。即使不計壞賬準備和資產減值準備，樂視網在第四季度的凈虧損額也超過了前三個季度。

如此嚴重的虧損還不是最終數據。樂視網在今晚的公告中還稱，以上數據為公司財務部門初步測算結果，對於關聯方應收款項的壞賬損失以及無形資產等長期資產的估值未經審計及評估等機構確認，因上述因素影響重大，公司提示凈利潤可能存在一定幅度的調整，詳細數據將在《2017年年度報告》中披露。

相比之下，從2010年登陸A股到2016年，樂視網始終處於盈利狀態，累計盈利為17.89億元。本次預披露的虧損額相當於此前六年累計盈利的6倍多。

2016年，樂視網還歷史性地實現了超過200億元的總營收，歸屬母公司凈利潤5.55億元。

彼時，樂視網意氣風發，在去年4月發布的年報中將2017年定為“盈利之戰”，稱2017年是樂視戰略新階段元年，“提升上市公司的變現能力、改善公司現金流、實現全面盈利，將成為我們工作的重中之重。”

連日跌停與賈躍亭爆倉危機

自1月24日覆牌以來，樂視網已連續5日一字跌停，股價跌至9.05元，市值大舉蒸發251億元，已縮水至361億元。

在樂視覆牌前，有機構根據多家持有樂視網的基金公司給出的3.90-3.94元左右的估值，以轉增後樂視網停牌時的15.33元計算，樂視網股價將在覆牌後下跌近75%，差不多相當於13個跌停。

截至目前，樂視網實際控制人、第一大股東賈躍亭仍持有102426.66萬股股份，占總股本的25.67％，其中101953.98萬股(99.5％)已經質押給金融機構。

樂視網在1月25日晚間發公告，一口氣提示9條風險，其中一條頗為引人註意：如果股價大幅下跌，且賈躍亭無法及時追加擔保，金融機構將有權處置上述已質押的股權，從而導致公司實際控制人發生變更。

華爾街見聞此前測算，按照警戒線為170%，跌破150%即平倉來算，賈躍亭所質押股份對應的警戒線、平倉線、爆倉線股價分別為11.51元、10.15元和6.77元。這意味著，周一樂視跌停，賈躍亭的質押股份已經跌破平倉線。

同時，樂視網還在今晚的公告中提示：基於公司目前的運營情況，提請廣大投資者謹慎決策，註意投資風險。

至於“投資風險”，在1月23日召開的終止重組暨經營情況投資者說明會上，對於投資者提出的是否存在退市風險，樂視網回覆稱：“公司存在各種可能性”。

目前，樂視網負債累累。依照此前該公司的公告，截止2017年11月30日（未經審計），上市公司與賈躍亭控制的關聯方之間形成大量應收賬款、其他應收款、預付賬款等。公司關聯欠款余額高達75.31億元。但截至樂視網覆牌前，實質性解決的不足1億元。

按照深交所的規定，創業板上市公司連續三年虧損，將不設ST過渡期直接退市。這就是說，留給樂視網出清風險的時間只有兩年了。

本文來自華爾街見聞

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