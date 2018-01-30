稅收超徵還稅於民？財部：歲入歲出仍有差短無退稅理由

政府連續 4 年稅收超徵，累積超過 5 千億元，法稅改革聯盟呼籲財政部應還稅於民，若仿效韓國、新加坡、香港等先例，以台灣 2300 萬人口計算，每人可領到 2.2 萬多元。財政部 30 日回應表示，政府稅收超徵是指稅課收入實徵數大於預算數，而政府預算須經民意機關審議通過執行，且歲出執行不得高於預算數，歲入執行若較預算數為佳，可用以減少債務舉借或增加債務還本，而目前歲入歲出仍有差短，並無退稅理由。

財政部表示，近來接獲部分民眾詢問政府稅收超徵每人是否可退稅 2.2 萬元，這絕非事實，也呼籲民眾切勿相信不實謠言。

財政部進一步說明，政府稅收超徵是指稅課收入決算（實徵）數大於預算數，而稅課收入預算數為估計值，編列時參酌稅收徵起情形、未來經濟景氣、各稅目特性、稅制調整與租稅協定影響等因素估列，經民意機關審議通過。

財政部指出，由於預算編列至執行完畢時間落差近 2 年，該期間若國內外經濟情勢變化或遇重大事件，均影響徵起情形，因此，實際執行結果與預算編列數尚難一致，各年度超短徵情形不一，近年雖有超徵，以往年度亦有短徵，例如 98 年度及 102 年度分別短徵新台幣 2156 億元及 622 億元。

財政部並強調，政府預算須經民意機關審議通過，據以執行，其中歲出執行不得高於預算數，而歲入執行若較預算數為佳，可用以減少債務舉借或增加債務還本。

財政部也以 103 年度至 105 年度中央政府總預算為例（106 年度尚未完成決算作業），稅課收入決算數分別較預算數增加 721 億元、1457 億元及 938 億元，加上歲出節餘，各該年度歲入歲出差短決算數較預算數分別縮減 820 億元、1479 億元及 1093 億元，這 3 年度合計減少債務舉借 3392 億元，但歲入歲出仍有差短，並無退稅理由。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』