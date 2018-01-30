一張圖看清：歷史上的數位貨幣「大劫案」

摘要：從 The Dao 被盜的 5000 萬美元，到 Mt.Gox 的 4.8 億美元，再到 Coincheck 的 5.3 億美元，短短數年內，數位貨幣被盜事件涉及金額不斷刷新新高，對整個行業安全形勢構成嚴峻挑戰。

日本交易所 Coincheck 數位貨幣被盜案，震驚了全球數位貨幣領域。而在數位貨幣飛速崛起的短短幾年內，類似事件已經發生數起。

上周五，Coincheck 突然宣布，暫停除比特幣之外所有加密貨幣的交易，同時還暫停所有提現業務。這一舉動立刻引起大量投資者的恐慌拋售，比特幣一度大跌 1400 美元左右，從最高的 11635 美元跌至最低 10263 美元；瑞波幣也一度下跌近 20%。

隨後，Coincheck 表示，在其平台交易的 NEM 幣被盜，涉案總價值約 5.3 億美元。這一金額也超過 2014 年日本另一交易所 Mt.Gox 被盜的 4.8 億美元，刷新曆史新高。

Mt.Gox 曾經是全球最大的數位貨幣交易平台，在駭客事件發生後，Mt.Gox 最終被迫申請破產，其 CEO Mark Karpeles 也因涉嫌偽造 Mt. Gox 帳戶餘額數據而被日本警方逮捕。

除了這兩次金額最大的數位貨幣被盜案之外，在過去兩年中陸續發生的多起數位貨幣丟失事件，也屢屢衝擊着整個領域，市場研究公司 Statista 在以下這一張圖中展示了近年來最大的幾起事件。

（上圖來自 Statista）

去年 11 月，以太幣錢包 Parity 開發者公告，他們在修復一個 Bug 時，不小心留下了另一個 Bug，最終導致價值 1.55 億美元的損失。

不過值得注意的是，嚴格來說，Parity 此次事件只能算是「丟失」而非「被盜」。Parity 當時公告稱，正式因為上述 Bug，一名用戶在使用錢包的過程中，意外從 Parity 平台獲得巨額以太幣。

不過這名用戶並未私吞這些以太幣，在發現情況後，該用戶和平台共同想辦法希望將這些以太幣原路返還。但最終的結果是，這些以太幣不僅沒有被退回，反而被永久鎖定。

2016 年 8 月 3 日，總部位於香港的大型數位貨幣交易所 Bitfinex 表示，駭客竊取了該平台價值 6500 萬美元的比特幣。

去年 12 月初，斯洛文尼亞的比特幣挖礦服務公司 Nicehash 遭遇駭客襲擊，導致價值約 6300 萬美元的比特幣被盜。

金額稍小但更加知名的事件還有，2016 年 6 月，以太幣去中心化組織 The Dao 遭遇駭客攻擊，導致超過 5000 萬美元的以太幣被盜。

在數位貨幣價格不斷飆升的同時，與之相伴的正是這越來越多的駭客襲擊事件。彭博此前報導曾提及，在不到十年的時間裡，駭客已經偷走了價值 12 億美元的比特幣和以太幣，占這兩個幣種總供應量的 14%。

不過從另一方面來說，這種情況也以為網路安全公司面臨更多發展機會。WinterGreen Research 預計，與區塊鏈安全相關的軟體、服務和硬體市場規模有望增長至 3550 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』