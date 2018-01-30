70美元掰了！美庫存估增 國際油價續跌

美國石油協會 (API)將於美東時間週二 (30 日) 下午 4 點 30 分，公布週報；據預估，美國原油庫存量，將增加 10 萬桶左右，是連 10 週下滑後，首度回升，受此消息影響，國際油價續跌。

美東時間週二凌晨 3 點 35 分，西德州中級原油期貨價格下跌 75 美分 (1.2%)，至每桶 64.78 美元；布蘭特原油跌 67 美分 (1%)，至每桶 68.53 美元，兩者皆延續週一跌勢。

為改善供給過剩情形，石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國持續執行減產協議，但在美國原油不斷增產的情況下，效果恐不如預期。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底，如今可能「加碼」延長至 2019 年。

據估計，美國原油產量，會持續增加，達到每天 1,000 萬桶 (1 月中旬已達 988 萬桶水準)；自 2016 年中以來，美國原油產量，已成長逾 17%，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯 (2017 年平均每日 1,098 萬桶)。

另一方面，加拿大原油產量也來到每天 33.5 萬桶的水準，受惠於頁岩油相關投資續增，產量可望進一步攀高。

其它能源交易表現方面，汽油期貨下跌 1.1%，至每加侖 1.898 美元，加熱用燃油也下跌 1%，至每加侖 2.076 美元。

天然氣期貨上漲 5.0 美分 (1.5%)，至每百萬英國熱量單位（mmbtu）3.215 美元。