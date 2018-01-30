〈億光展望〉降背光與照明占比 今年營運將優去年 挑戰重回2016年水準

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 去年在背光與照明產業價格競爭影響下，營運表現受到衝擊，董事長葉寅夫表示，今年起將逐漸淡出背光與照明市場，營收比重已降至個位數，並將重心轉往獲利與毛利較佳的產品發展，預期今年營收與獲利表現可望優於去年，有機會重回 2016 年水準。

葉寅夫指出，去年 LED 市場遭遇相當大的價格競爭，在背光與照明產品上價格廝殺最為嚴重，價格跌得太兇，也影響億光營運表現，今年起調整營運體質，降低背光與照明等毛利較低的產品營收比重，目前 2 項產品營收比重均降至 10% 以下。

葉寅夫表示，對今年整體 LED 產業景氣樂觀看待，而億光在體質調整過後，今年受到低毛利產品影響較低，營收與獲利表現都將較去年佳。

談及新拓展的據點，葉寅夫表示，目前億光在歐洲與美國都有據點，日前已在美國加州安大略 (Ontario) 購置倉庫與設立行銷業務中心，他並透露相當看好印度市場發展潛力。

億光去年營收為 273.37 億元，較 2016 年 292.7 億元下滑 6.61%，依照億光今年展望來看，法人估今年營收可望較去年成長約 5-7%，獲利部分由於去年尚未結出，但 2016 年億光稅後純益 18 億元，每股純益為 4.13 元，據悉億光去年每股純益未達 4 元，因此可預期億光今年整體營運，將較去年明顯成長。