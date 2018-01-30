標普：中國今年可能出現LGFV違約首例

標準普爾全球指數 (S&P Global Indices) 週二發布報告指出，中國今年可能出現地方政府融資平台 (LGFV) 債券違約的首例。

中國已邁入第二年削減來自高債務和高風險融資的風險，取締政策導致信貸條件更加嚴格，借款成本慢慢上升，且地方政府支出的審視更嚴格，債券發行人發現越來越難獲得融資了。

標普預計，2018 年企業獲利將上升，有助於進行更多去槓桿化，但因為當局收緊對其他融資渠道或影子銀行的限制，較弱的公司可能會陷入困境，其結果是，違約可能增加，儘管是從偏低的基數上升而來。

標普表示，「當局正利用經濟持續復甦來關閉後門融資渠道，並使中國企業遵守更有紀律的金融標準。」

去年標普對中國債券發行人有強烈負面偏見，但今年對其整體前景已更為中立，雖然標普認為今年違約情形會增加，但可能只會有一家 2017 年發行的違約例子。

標普預計，由於去槓桿化影響、基礎設施投資放緩和房地產業放緩，2018-2019 年期間中國企業的負債率會有適度的改善。

中國地方政府財政和債務不斷增加，這向來是中國中央政府希望取消對 LGFV 隱性擔保的原因。人行一位官員在去年 12 月一篇社論提到，中國須要讓地方政府對其財務負責，包括允許破產，以此來化解債務風險。

標普報告提到，「有鑑於中央政府戮力降低地方政府債務增長失控的金融風險，各地方政府隱性擔保的 LGFV 將受到考驗。」