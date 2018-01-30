美國優先=公平？川普掀貿易保護主義，全球須繃緊神經

周二，經濟參考報頭版和人民日報海外版均刊登評論，稱對於美國反覆強調的所謂「公平」，世界必須警惕，今年貿易保護是否將愈演愈烈，導致自由貿易之路更為坎坷，需要認真觀察。

川普在結束不久的達沃斯論壇重申「美國優先」，且美國接下來將公布對中國知識產權制度進行的廣泛調查結果，引發了中國央媒對美國貿易保護主義的警惕。

周二，人民日報海外版和經濟參考報均刊登評論，指出美國政策並不會出現大幅度轉變，應當警惕「美國優先」轉向貿易領域。

人民日報海外版評論認為，美國總統川普在達沃斯論壇中的溫和語調出人意料，但這並非意味著美國政策將出現大幅度轉變。對於美國反覆強調的所謂「公平」，世界必須警惕。

評論指出，2 月 1 日前後，美國將公布對華通用鋁合金板反補貼調查的初裁結果。接下來，還有對中國知識產權制度進行的廣泛調查的結果。分析普遍認為，這將導致更多關稅和對中國投資的打壓。

經濟參考報也在今日表達了對「美國優先」轉向貿易領域的擔憂。

經濟參考報頭版評論稱，種種跡象表明，在對內完成稅改承諾後，2018 年，美國可能在貿易政策方面奉行「美國優先」的動作更多、力度更大，由此引發的貿易摩擦或日趨激烈。

評論提及，今年 1 月，多項所謂「美國優先」政策再次攪擾全球，2018 年貿易保護是否將愈演愈烈導致自由貿易之路更為坎坷，需要認真觀察。

經參評論表示，中國需要保持警惕，必須未雨綢繆，除了積極尋找和創造對話解決摩擦，力爭用法律手段保護自己外，還需要防範美國強行推進貿易保護政策，必要時以強硬措施加以應對。

華爾街見聞此前提及，在達沃斯論壇的演講中，川普表示，美國不會再對不公平的貿易行為視而不見，並稱會堅持「美國優先」，「我們熱愛世界，但我們也熱愛自己的國家。我們得照顧自己的國家。」

他似乎拿出了軟硬兼施的招數：

美國準備好同包括 TPP 成員國在內的各國協商雙邊互惠的貿易協定，將考慮與 TPP 各國單獨或集體進行貿易協商，若集體協商有意義的話。

川普還特別提到了知識產權盜竊和中央政府的經濟導向，但他沒有點名具體的國家。

此外，川普還表達了「合作」的意願。他稱，美國希望未來實現共同繁榮，全世界政府見證了一個重新崛起和繁榮的美國。美國將再次變得有競爭力。

美國對商業是開放的，現在是把你們的就業和投資帶到美國的完美時機。我會一直堅持「美國優先」，但堅持美國優先不代表只有美國。當美國壯大了，世界也會跟着壯大。

川普還對一些國家和貿易行為感到不滿：

每個人都在利用美國，他們在剝削我們。看看他們在做什麼，他們把摩托車賣到美國，但沒有納稅。我們也向他們賣摩托車，哈雷摩托車（Harley-Davidsons），最棒的，對嗎？我們賣到他們的國家，要交 100% 的稅。這事不會再發生了。

『新聞來源／華爾街見聞』