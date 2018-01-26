煉油廠歲修將至 國際油價走跌

即便有減產、美元疲軟等因素支撐，但北半球冬季需求高峰已近尾聲，加上煉油廠歲修季將至，導致國際油價走跌。

格林威治時間週五 (26 日) 上午 5 點 56 分，布蘭特原油期貨較前一交易日，下跌 20 美分 (0.3%)，至每桶 70.22 美元；西德州中級原油期貨下跌 13 美分 (0.2%)，至每桶 65.38 美元。

倫敦期貨機構 Marex Spectron 研究總監 Georgi Slavov 表示，儘管原油前景看俏，但北半球冬季需求高峰已近尾聲，且許多煉油廠會在冬季結束後，進行歲修，導致原油需求減少。

美國投行 Morgan Stanley 指出，1 月 19 日當週，全球原油庫存，呈現增加。

市場普遍認為，美國原油產量，會持續增加，達到每天 1,000 萬桶 (上週已達 988 萬桶水準)；自 2016 年中以來，美國原油產量，已成長逾 17%，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯。

為改善原油供給過剩情形，石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國，持續執行減產協議，自 2017 年中迄今，布蘭特原油與西德州中級原油，皆上漲近 60%。

該減產協議，預計執行至 2018 年底，且可能「加碼」延長到 2019。

不過，美國原油持續增產，極可能影響減產協議的成效。