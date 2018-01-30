台股2018年投資主軸 施羅德看好5大創新族群

施羅德投信今 (30) 日舉行 2018 年投資展望，針對台股部分，施羅德投信投資長陳朝燈表示，大盤指數來到高點，許多投資人望之卻步，不過，台股仍潛藏漲相佳的族群，建議投資人可聚焦 5 大創新主軸，包括大數據、電動汽車、原物料、蘋果供應鏈、網路平台等相關族群。

陳朝燈指出，去 (2017) 年全球貿易量大增下，台灣出口表現優異，此態勢預期將延續至今年，估計今年上市櫃企業獲利成長達到 9%，台股可望續揚，建議投資人可瞄準具發展潛力的創新產業。

其中，大數據是驅動半導體和通訊產業需求的動力，是數位科技的基石，另也看好蘋果供應鏈、AI 人工智慧，值得一提的是，AI 的廣泛應用也將使半導體製造需求回溫；而網路平台經濟對企業影響力大增，在平台應用落後或並未轉型的企業，恐成為輸家。

至於原物料部分，在 OPEC 石油輸出國組織達成減產協議後，全球對石油供需平衡及政治風險下，估計油價有上揚機會；此外，在節能減碳趨勢下，電動汽車將成為主流，相關族群可望受惠。

整體來看，陳朝燈表示，台股進場策略上，投資人可趁指數修正至半年線到年線間，即 10100 到 10500 點間低檔布局，並以基本面及價值遭低估者優先布局，不過仍須留意匯率風險。