【IPO追蹤】毛記葵涌再遞交上市申請業績兩回事

《黑紙》、《100毛》及「毛記電視」母公司毛記葵涌再次遞交上市申請。據剛上載的初步上市文件顯示，毛記截至2017年11月30日止8個月的盈利僅賺516.7萬元，按年倒退84.21%。集團解釋，因應整體消費者偏好從印刷媒體轉變為數碼媒體，令香港印刷媒體行業普遍低迷，加上欠缺自活動策劃產生的一筆過1030萬元的收入，導致盈利下跌。

對上一次毛記葵涌遞交上市文件時，截至2017年3月31日底止的全年收入9522.8萬元，升升73.69%，當時佔收入78.53%的數碼媒體服務收入按年大升1.6倍至7447.8萬元。

上市集資淨額將用於選擇性併購、進行銷售及市場推廣，升級該集團的毛記電視網站、流動應用程式及內部資訊科技系統，以及加強活動策劃力度。

毛記葵涌再次遞交上市申請，是由於其於去年7月26日向港交所(00388-HK)遞交主板上市申請，事隔半年仍未成功獲上市部通過，其在港交所的申請已顯示為「失效」。

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