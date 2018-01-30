鴻海首次股臨會討論FII赴陸掛牌 必看的五大重點

鴻海 (2317-TW) 將在明 (31) 日舉行公司首次股東臨時會，儘管討論議題為子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴中國 A 股掛牌，不過法人指出，鴻海近期股價表現欠佳，加上市場對於未來景氣仍有疑慮，因此除 FII 掛牌案外，包括景氣、蘋果、夏普以及鴻海本身的海外布局狀況，都將是外界關注的焦點。

富士康工業互聯網宣布將赴中國 A 股掛牌，法人指出，由於市場傳出，鴻海有意將 iPhone 組裝業務轉給富士康工業互聯網，以提升其掛牌價格，會不會對鴻海母公司本身造成影響，勢必將成鴻海股東們最關心的問題。

鴻海董事長郭台銘每年都會在尾牙時，透過對聯來說明個人對於景氣的看法，今年在尾牙前夕，剛好冒出這個股東臨時會，郭董會不會對景氣提前釋出個人看法，股東們及投資大眾也拭目以待。

鴻海大客戶蘋果 (AAPL-US) 去年推出 iPhone X，不過產品卻因定價問題，引發叫好不叫座的狀況，更有鴻海組裝工人今年農曆年假將達 3 周的傳言，各家法人也跟進紛紛下修 iPhoone X 今年第 1 季出貨狀況，到底實際狀況如何，也是股臨會焦點。

夏普 (6753-JP) 在鴻海入主後，營運表現逐漸好轉，郭董僅花不到 2 年時間，就讓夏普順利轉盈，還重新回到東證一步，接下來夏普會有什麼規劃、堺工廠會不會重啟上市動作，也有待郭董解答。

鴻海去年呼應美國總統川普的美國製造政策，不僅由董事長郭台銘親自率隊到白宮面見川普，並宣布將斥資 100 億美元，在美國設立面板廠，同時首批資金 6000 萬美元已經在去年 12 月中下旬匯出，預計建廠案的第 1 波工程，也將在今年 1 月動工，未來進度及規劃，也是外界關注的方向。