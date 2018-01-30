宏達電、Google合作協議完成 逾300億資金進帳

宏達電 (2498-TW) 今 (30) 日宣布，已與 Google 完成 11 億美元 (新台幣逾 300 億元) 合作協議，除了 Google 延攬原參與打造 Pixel 手機的 2000 名團隊成員，宏達電則是將其智慧財產權非專屬授權予 Google 使用；法人推估，這筆獲利可望在第 1 季或是上半年認列，財報將轉虧為盈。

宏達電表示，針對這次交易，將收到 Google 所支付的 11 億美元交易價金，這項交易也將強化 HTC 對創新與品牌智慧型手機業務發展的承諾。

董事長王雪紅指出，將以自有品牌智慧型手機與虛擬實境系統 HTC Vive，繼續引領創新。相信 HTC 優秀的研發團隊、聚焦重點營運的策略及挹注的資源，能專注研發新一代的行動裝置產品，將為全球消費者帶來截然不同的行動生活體驗，為股東們創造長期利益。

宏達電強調，協議交易的完成， 有助 HTC 更聚焦在自有品牌智慧型手機業務，延續先前推出的旗艦產品 HTC U11，正積極準備下一代旗艦手機及其他優秀的產品。同時，將持續構建虛擬實境生態系統，擴展 Vive 版圖，繼續投入物聯網、擴增實境和人工智慧等領域的創新。

宏達電第 3 季稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，合計全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低，法人預估第 4 季恐仍難逃虧損。