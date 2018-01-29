紅色新機搶過年財 Vive今年成長看俏 宏達電雙管齊下衝Q1營運

宏達電 (2498-TW) 看準國人喜愛紅色的特色商機，趕在曆年前推出 HTC U11 + 豔陽紅新色，加上將在電信通路開賣的 U11 EYEs，準備大搶過年財，除了智慧手機之外，在虛擬實境 (VR) 的布局上也是更加積極， Vive Pro 預計上半年全球開賣，看好今年在台灣、韓國、日本、澳洲等市場的成長，在中國則是搶進一體機的市場，預計今年整體 Vive 將有明顯成長；在新機上市下，可望挹注首季營運。

宏達電已連續 3 年參展台北國際電玩展，今年規模更大，剛在 CES 發表的 Vive Pro 也首度在台灣亮相，在展場中同時推出 7 項體驗內容，涵蓋 3A 遊戲、教育、醫療，多人線上遊戲等，同時舉辦電競邀請賽，為進軍電競市場暖身。

HTC Vive 產品及策略副總鮑永哲指出，Vive Pro 鎖定企業及專業玩家，預計在上半年全球開賣，與英特爾合作的 Vive 無線套組也預計在今年第 3 季推出，進軍中國 VR 一體機市場的 Vive Focus 預購訂單已正式出貨，全球首家 Vive 旗艦店也預計第 2 季在深圳開幕；他預期，今年在新品加入下可望推升 Vive 家族有明顯的成長。

除 VR 的布局，在智慧手機部分，過年前也是搶市的好機會，宏達電新旗艦 HTC U11 + 特別推出豔陽紅新色，今 (29) 日起在中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、亞太電 (3682-TW) 及台灣之星同步上市。

另外，中高階新機 U11 EYEs 預計 2 月 1 日在電信通路上市，共有炫藍銀、極鏡黑、豔陽紅等 3 色，空機價 14900 元，電信業者祭出優惠資費，台灣大率先宣布，搭配指定專案，月付 1399 元，綁約 30 個月，手機不到千元。

宏達電積極衝刺首季的營運，今日股價開高走高，一度衝上 71.5 元，盤中漲幅 1.87%，再度挑戰月線。