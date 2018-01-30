不懂日文也沒關係！當個襯職「蛙奴」中文小密技看這篇

日本「悠哉系」手遊《旅行青蛙》（旅かえる）自從在大陸爆紅後，也漸漸攻占台灣玩家的心，許多人熱衷當起「蛙奴」，每天盼著自己的蛙蛙早點回家，又或者想要牠們趕緊出門去旅行。

雖然遊戲十分受到歡迎，但是大多數玩家是憑感覺玩，因為這款遊戲目前只有日文版，很多人其實根本不知道怎麼操作，也不知道各項道具或指令是什麼意思。想知道自己的蛙蛙何時才回家？或是希望牠別在宅在家，趕快出門旅行？那就趕緊參考這篇超實用的中文小密技吧！



▲在商店中（おみせ）可購買到各式旅行用品。（圖／翻攝自旅かえる , 2018.1.30）

基本玩法：

玩家們點開選單（メニュー）之後，可以看到各種選項，在商店中（おみせ）可購買到各式旅行用品，接著點選準備（したく），便可幫小青蛙準備旅行所需的物品。



▲點選準備（したく），便可幫小青蛙準備旅行所需的物品。（圖／翻攝自旅かえる , 2018.1.30）

讓蛙蛙出門旅行：

點選背包（かばん），便可為蛙蛙準備便當、護身符，跟各式各樣的道具，不同的物品將會影響到蛙蛙出遊的天數，可能帶回來的土產，甚至還有半途寄回來的明信片。



▲蛙蛙不在家的時候，必須先準備好食物和其他物品放在桌子上。（圖／翻攝自旅かえる , 2018.1.30）

蛙蛙不在家的時候，必須先準備好食物和其他物品放在桌子（つくえ）上，這樣會讓蛙蛙更快回家，但要小心不要按到收拾（かたづける），這樣桌子就會被清空，蛙蛙可能會被氣到不想回家喔！



▲遊戲中使用的貨幣是三葉草，用來購買各式物品。（圖／翻攝自旅かえる , 2018.1.30）

怎麼賺錢（三葉草）：

遊戲中使用的貨幣是三葉草，用來購買各式物品，玩家可從花園（にわさき）中採集獲得。幸運的話，還可以採到稀有的護身符四葉草，也會遇到一些蛙蛙的好朋友喔！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』