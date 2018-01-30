【異動股】券商板塊拉升翻紅 中國銀河(601881-CN)漲近4%

午後，券商板塊拉升翻紅。截止發稿，中國銀河(601881-CN)漲3.82%報12.51元，中原證券(601375-CN)漲2.10%報7.3元。第一創業(002797-CN)、財通證券(601108-CN)、華安證券(600909-CN)漲逾1%，山西證券(002500-CN)、東興證券(601198-CN)、浙商證券(601878-CN)、西部證券(002673-CN)等個股均有拉升表現。

業績企穩監管邊際轉向，券商股重回機構視野。進入2018年以來，沉寂多時的券商股紛紛出現大漲，國信、中原、華泰、中信等券商股年初至今漲幅已經達到了20%以上，一時間似乎有重現2014年下半年的景象，不少賣方機構，也開始紛紛為券商股搖旗呐喊。

從業績和估值水平上來看，看多券商股确實有依據——随着市場指數的持續上行，券商的整體業績已經有所穩定。根據上市券商公布的2017年12月業績，28家可比券商共計實現營業收入223.76億元，環比增長64.5%，同比增長28.3%;實現淨利潤78.24億元，環比增長57%，同比增長78%。

12月業績環比大幅上升的原因一是部分券商11月基數相對較低;二是2018年1月1日起“A+H”券商執行新會計準則即中國版IFR9，2018年1月1日之後兌現的收益將無法轉入至損益，不能體現在淨利潤上，驅動“A+H”券商在年末集中兌現投資收益。

統計數據顯示，去年全年，26家可比券商母公司(剔除缺少數據的華安證券、第一創業、浙商證券和財通證券)合計實現營收1780.52億元，同比下降2.9%;實現淨利潤725.47億元，同比下降2.3%。大券商和中小券商的業績分化較為明顯，大券商平均利潤增速為3.9%，而中小券商平均淨利潤增速為-22.3%。截至12月底，券商整體市淨率(TTM，中值)為1.78倍，較前一月的1.99倍大幅度回落，低于3.2倍的估值中樞，處于曆史最低位。

WIND統計數據顯示，按照整機法計算，截至1月26日，券商行業的市盈率(TTM)為26.87倍，市淨率則為1.83倍。從券商股曆史估值水平來看，大型券商相對于中小券商而言，PB估值更低、股價彈性較小、安全邊際更充足，其中行業龍頭中信證券通常估值最低。但是，本輪券商反彈行情中，行業龍頭的市場關注度及估值水平顯著提升，目前龍頭券商PB已接近券商股平均水平。

長城證券認為，随着華泰證券、國泰君安跨境業務試點獲批，鼓勵大型持牌機構先行先試，控制創新風險，證券行業有望掀起“自下而上”的創新浪潮。同時以互聯網證券業務和代銷金融産品業務作為財富管理業務的業務有望迎來新機會，未來將主要依靠為客戶提供資産配置建議來獲得管理費收入，以期提升證券公司杠杆水平和ROE水平。估值上，以大券商為代表的券商估值處于曆史相對低位。

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