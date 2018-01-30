阿里海外構建智慧城市，將在吉隆坡打造AI交通管控系統

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國電商巨擘阿里巴巴 (美股代碼 BABA) 將為馬來西亞首都吉隆坡打造一個採用人工智慧 (AI) 技術的交通管控系統，這是其在中國之外地區首次開展此類服務。阿里巴巴旗下雲計算業務 -- 阿里雲週一宣布，計劃將通過視頻片段、交通部門、公共交通系統和地圖軟件收集的數據進行處理，作出現場交通狀況預測和建議，從而提升該城市的交通效率。



阿里雲正與馬來西亞數碼經濟機構 (MDEC) 和吉隆坡市政局合作推出這項技術，將在 5 月前完成本地化並集成 500 個內城攝像頭。



去年阿里巴巴創始人馬雲與馬來西亞總理納吉布啟動一項名為 e-hub 的基礎設施項目，旨在為小型企業和新興國家清除貿易壁壘的行動的一部分。



阿里雲去年在馬來西亞設立一個數據中心，總裁胡曉明週一宣布，公司正考慮設立第二個數據中心，以進一步開發本地的生態系。他未就公司在馬國總投資及投資規劃做出詳細說明，但表示這 “不是個小數目”，若雲計算需求存在，將會持續進行投資。



在美掛牌的阿里巴巴股價連續四天大漲 21.2 美元或 11.5% 後，週一翻空收低 2.21 美元或 1.08%，收在 203.01 美元，今年迄今仍有高達 17.73% 的漲幅。同一期間，那指漲 8.16%。阿里巴巴股價上週五收在 205.22 美元為歷史收市新高。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』