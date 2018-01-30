IT史上最大併購案來了？傳戴爾打算子公司VMware反向收購

週一 (29 日) 美股市場消息傳出，PC 巨擘戴爾科技 Dell Technologies 有意讓旗下市值 600 億美元的上市子公司 VMware (VMW-US)，對戴爾執行反向併購，使戴爾科技馬上上市，戴爾旗下子公司 VMware 聞聲暴跌逾 16%。

因戴爾電腦目前債務達 500 億美元，若 VMware 向母公司戴爾執行反向收購，那麼即意味著原 VMware 股東們將背負戴爾負債，這個消息也使得 VMware 股價週一 (29 日) 下跌 16.46% 來到每股 125.05 美元。

VMware 股價日線趨勢圖

戴爾科技曾於 2015 年花了 670 億美元，併購 EMC 後便承接了旗下的 VMware 公司共 80% 股份，此一金額是目前為止 IT 史上最大規模併購交易。

據《CNBC》報導，若戴爾被 VMware 成功反向收購，理論上這將刷新 IT 史上最大規模的併購交易。

VMware 的主要業務為販售虛擬機器 (Virtual Machine)，使客戶可在多台實體電腦上啟動一個 (或多個) 軟體系統。而近年來微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、及谷歌 (GOOGL-US) 販售的雲端服務「軟體即服務」(Software as a Service，SAAS)，因使用方便，軟體即服務式的產品化雲端服務，已漸漸地取代了 VMware 的「自己維護虛擬機器」市場。

VMware 每年的營收都有成長，2015 年至 2016 年營收 YoY 成長了 6.7%，2016 年營業利潤為 12 億美元，而分析師預計 2017 年也能繼續成長。

據了解，戴爾科技的董事及顧問將於下個月開會討論可行方案。如 VMware 果真併購了戴爾科技，將會頒發股份給 Dell 及投資人 Silver Lake 等，使他們販售 VMware 股票獲利了結。

戴爾科技目前的市額還是個未知數，2013 年併購的價格為 244 億美元，不包含 2015 年併購 EMC 的 670 億美元，及目前的 500 億美元債務。