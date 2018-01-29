1/29需要知道的五件事 中央開出的「神藥」 讓東北經濟回暖了

易綱：探索將影子銀行、房地產金融、互金等納入宏觀審慎政策框架

央行副行長易綱撰文稱，今年將探索將影子銀行、房地產金融、網路金融等納入宏觀審慎政策框架，將同業存單、綠色信貸業績考核納入 MPA 考核，優化跨境資本流動宏觀審慎政策，對資本流動進行逆周期調節。

為控制金融風險，今年監管力度勢必進一步增強。

2017 各地經濟年報：11 省份破 3 兆，東北經濟回暖

根據國家統計局的數據梳理顯示，2017 年 GDP 突破 3 兆元大關的省份共有 11 個，包括廣東、江蘇、山東、上海等。此外，東北、山西等地的經濟增長已開始呈現回暖態勢。

東北和山西經濟回暖，與供給側改革帶來的大宗商品價格大幅回升，特別是鋼鐵、煤炭價格強力反彈，以及國家拿出的優惠政策密切相關。不過，今年是否維持同等力度的經濟回升，仍有待觀察。

A 股大幅回調：滬指收跌 1% 創業板跌破 1800 點

周一，滬指衝擊 3600 點未果，收盤跌 0.99% 報 3523 點。深成指全天低迷，收盤跌 1.77%。創業板指跌回 1800 點下方。

白馬股集體高位下挫，引發股指走低。短期獲利回吐風險高企。

萬達商業加速 A 股上市 騰訊、蘇寧、京東、融創擬斥資 340 億元入股

萬達周一宣布，由騰訊控股帶領，聯合蘇寧、京東、融創與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約 340 億元人民幣，收購萬達商業香港 H 股退市時引入的投資人持有的約 14% 股份。萬達商業將更名為萬達商管集團，1 至 2 年內消化房地產業務。各方將推動萬達商管集團儘快上市。

萬達為何希望儘快讓萬達商業地產上市呢？《財經》雜誌的一篇報導值得注意。報導稱，萬達商業在退市時簽了一份對賭協議，若在 2018 年 8 月 31 日前未能在 A 股上市，萬達將庫藏股全部股份，並向海外及境內投資者分別支付 12% 和 10% 的利息。

同時，為了加速回籠資金，萬達集團本月已經連續兩次拋售海外物業資產，或意在清償海外負債。大幅降低負債已經被王健林寫進了今年的目標。

連續四天跌停 「賈老闆」很快就要面臨爆倉危機

周一開盤，樂視網出現連續第四個交易日跌停，股價僅 10.06 元。假如平倉線為 150%，那麼賈躍亭所質押的股份已跌破平倉線；如果平倉線為 140%，那麼最快明天就將跌破平倉線。如果樂視連續 8 個跌停，那麼這些質押股票將在本周五爆倉。

爆倉危機迫在眉睫，賈躍亭極有可能最終失去樂視網控制權。該股可能最終遭遇退市厄運。

『新聞來源／華爾街見聞』