阿里巴巴解構「雲上奧運」 傳揚「相信小的偉大」

距離平昌2月9日冬季奧運會揭幕禮還有十天，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，將利用平昌奧運會所得經驗，結合阿里巴巴生態、阿里雲的雲計算技術，以及創新的能力，把未來的奧運會推向另一層次。

2017年1月國際奧林匹克委員會宣佈，阿里巴巴成為全球首間與國際奧委會達成至2028年長期合作的公司，加入奧林匹克運動會全球合作夥伴贊助計劃，成為「雲服務」及「電子商務平台服務」的官方合作夥伴，以及奧林匹克頻道的創始合作夥伴。

期間阿里巴巴將發佈一系列三個電視廣告，傳播其參與這次奧運會的主要傳播訊息——「相信小的偉大」；現場方面，阿里巴巴將設立展覽館，以「雲上奧運」為主題，向國際市場展示技術實力，以及未來如何通過雲技術，將奧運會進行數字化轉型，為大家帶來更具效率，更優質體驗的奧運會。

董本洪稱，藉著這次平昌奧運會期望達到三大目標，包括通過傳播活動建立全球品牌形象，展示將奧運會進行數字化轉型的遠景，以及從中學習、觀察、聆聽及建立合作關係。

阿里巴巴與國際奧委會的合作有着共同的目標，希望利用科技，將奧運會轉型至全新的數字時代。他表示在未來10年，奧運會基礎設施的托管及營運都會在雲端上進行，阿里的雲計算及科技能力，可以輕易、安全及無縫地為運動員、觀眾，以及奧運會成員創造優質的現場體驗。

展館將展示出阿里巴巴如何為未來的奧運會，從人臉辨識，以至旅遊導覽，讓親身參與奧運會的旅客可享受無縫的旅遊體驗。同時通過阿里巴巴的電子商務的能力，讓大家可以購得官方紀念品，甚至於將來可以使用智能門券入場。通過應用程式及雲端方案，智能門券不只讓受眾可以更方便購得入場券，也讓主辦方可以更易於了解最新的座位情況，作出相應管理調整。

而作為奧林匹克頻道的創始合作夥伴，阿里巴巴將與奧運會一起開發內容及試點節目，借力阿里旗下視頻平台優酷及中央電視台，面向中國廣大的觀眾。此外，又會加強內容創作及發佈，阿里巴巴將在展館上介紹新媒體集團（WeMedia），展示其如何加強內容創作，並分享給粉絲、運動員及媒體。針對媒體而言，新媒體集團可提供製作及報導所需的服務。

他期望，2022年的北京冬季奧運會可以成為一場真正基於雲端技術的奧運會，由售賣賽事門票，到售賣紀念品，以至利用移動網絡及手機進行互動，為大家帶來一個全新的奧運會體驗。

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