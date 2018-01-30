GIS今年看旺 日系外資也喊讚 調高評等至買進

GIS-KY 業成 (6456-TW) 今年業績持續看旺，吸引外資相繼調高投資評等及目標價，在美系外資調高至加碼之後，日系外資也將評等由中立調高到買進，目標價則是由 313 元下修至 256 元。

業成因應 NB LCM、中小尺寸 OLED 貼合產能擴充，將與兆豐銀為首銀行團簽訂 3 億美元聯貸案，同時，成都廠則新增資本支出預算 48.61 億元；今 (30) 日二度實施庫藏股買進，不過，股價則是開高走低，股價翻黑收在 214 元，跌幅 1.83%。

美系外資調高業成投資評等，由減碼提升至加碼，目標價由 197 元調高至 250 元，主要是看好外掛式觸控技術今年下半年可望獲得更多 LCD 面板模組採用；日系外資最新報告也調高業成投資評等，看好今年下半年業績可向上攀升。

日系外資表示，由於 iPhone X 需求不佳、iPad 進入淡季，預估業成第 1 季營收將季減 43%、第 2 季營收季減 5-10%，但是下半年在新 iPhone 手機及高階 iPad 及 MacBook 的新品挹注，下半年到明年將是健康成長，因此調高評等到買進，但將目標價從 313 元下修到 256 元。

業成在 2016 年 12 月 7 日到 2017 年 2 月 6 日第一次執行庫藏股，價格區間 63-136 元，實際買回 3000 張，均價 89.98 元，推升股價由 90.5 元上漲到 107.5 元，漲幅 18.78%，但去年股價在 8 月底漲到 379 元的掛牌新高後一路急跌，1 月 22 日盤中下探至 177.5 元，跌幅達 53%，近日則是沿著 5 日線往上走揚。

業成董事會除了通過二度實施庫藏股，同時也通過與兆豐銀為首銀行團簽訂 3 億美元聯貸案，及成都廠新增資本支出預算 48.61 億元，預估將做為 NB LCM、中小尺寸 OLED 貼合產能擴充資金。