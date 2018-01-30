眼光獨道 ECU經理在眾人看空時買進英鎊 現在大賺15%

儘管英鎊 2018 年以來已飆升超過 5%，但一位在無人看好時買入英鎊的精明投資者表示，英鎊現在依然很便宜。

據彭博社報導，ECU Group Plc 的投資組合經理 Neil Staines 在 2016 年 10 月買入了英鎊，當時，由於投資者對英國脫歐影響的擔憂，英鎊發生閃電崩盤，跌至 31 年低點。

在進入到 2018 年之後，英鎊儼然已經成為投資者的寵兒，期權交易員看漲情緒達到近 10 年來最高漲的水準。

自 ECU Group 買進以來，英鎊已上漲超過 15%，成為全球表現最佳的主要貨幣。

投資者推測，英國將比最初想像的更軟的立場脫離歐盟。此外，投資者還相信，通膨率保持在近 6 年來最高水準，將促使英國央行到 2019 年 6 月前 2 次提高基準利率。

目前持有 5000 萬英鎊多頭頭寸的 Staines 說：「市場上充斥著政治失誤或錯誤判斷、令人失望的數據以及負面的價格行動，但是我們一直認為，英國經濟和英鎊比市場預期的更有價值。」

上周英鎊創下 9 月來表現最佳的一周，連續第 6 周上漲。周一 (29 日) 歐市早盤，美鎊兌美元最低跌至 1.4158。

雖然彭博調查，英鎊年末匯率的預測中值為 1.36，但一些分析師預計，英鎊將升破 1.50，即 2016 年 6 月脫歐公投前的水準。